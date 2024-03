“Devo dire questo”. Grande Fratello, Garibaldi lo confessa e Bea se la ride sotto i baffi. Da quando Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi si sono riappacificati, il ragazzo è un fiume in piena in fatto di confessioni. Tra i due qualcosa era scattato: qualcuno lo chiama amore, ma in realtà sembrava solo un po’ d’attrazione. Per lui però la cosa non è scemata a differenza di Beatrice che è andata avanti. Ieri durante una chiacchiera (in amicizia) il ragazzo siciliano ha tirato in ballo di nuovo l’amore tra i due.

>> “Le mani in faccia no”. Grande Fratello, Garibaldi va oltre con Beatrice: “Te le stacco”

E nonostante il rifiuto di bea, lui vorrebbe rilanciare la promessa di portarla a Tropea, sullo scoglio, anzi “su due scogli”, a far l’amore nel posto più bello nel mondo. Giuseppe allora invita Beatrice Luzzi a “cogliere l’attimo senza aspettarsi il grande amore all’uscita”, ma chissà che idea si sarà fatta proprio l’attrice di Cento Vetrine. La donna, che nel frattempo è in finale, sta giocando con tutti e sembra essere un periodo molto sereno per lei, dopo il dramma della morte del padre e successivamente anche degli odi tra gli inquilini della casa.





“Devo dire questo”. Grande Fratello, Garibaldi lo confessa

Ma le confessioni di Giuseppe Garibaldi non sono finite quei. Nelle ultime ore, mentre i due erano in relax sui divani, il ragazzo ha deciso di fare una confidenza alla sua amica speciale. Il ragazzo infatti non ha mai negato che vorrebbe un futuro in tv o comunque lontano da quello che ha fatto fino ad ora per campare. Il ragazzo infatti, mentre si parla di futuro, dice all’amica che vorrebbe presentare qualche programma televisivo: “Mi piacerebbe tanto”, confessa il giovane.

Bea allora risponde: “Addirittura?”. E Giuseppe si fa coraggio e dice: “Striscia mi ispira molto”, facendo menzione del programma di Antonio Ricci. A questo punto Beatrice Luzzi non riesce quasi a trattenere le risate e risponde con ironia e sarcasmo estremo: “Ah, vorresti presentare Striscia la notizia… ‘na cosetta così”.

LE FACCE CHE FA BEATRICE STO PIANGENDO#grandefratello pic.twitter.com/gxxX0HDAlr — rae🌹 (@jjusttraee) March 12, 2024

Chiaramente sui social le prese in giro per il ragazzo si sono sprecate: “Le facce che fa Beatrice sto, piangendo”, scrive un utente sui social. E in effetti sembra un tantino azzardato il sogno di Giuseppe Garibaldi, sarà il caso di farglielo notare? Ma in fondo chi siamo noi per spegnere i sogni di un ragazzo?

