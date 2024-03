Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì in prima serata ci sono state diverse discussioni tra gli inquilini. Alfonso Signorini ha parlato della nuova coppia della casa, formata da Anita Olivieri e Alessio Falsone. I due hanno trascorso una bella serata nella suite del GF e si sono baciati nonostante la giovane avesse un fidanzato fuori dalla casa, Edoardo Sanson, protagonista di una sorpresa alla fidanzata il giorno di San Valentino.

Tra i vari momenti della puntata del reality di Canale5, c’è stata anche una lite tra Alessio Falsone, Anita Olivieri e Beatrice Luzzi e l’amica Simona Tagli, che ha nominato Anita tirando in ballo proprio la storia tra i due concorrenti del Grande Fratello. Ci sono stati anche colpi di scena, perché se Giuseppe Garibaldi sembrava essere d’accordo con la coppia, ora, sembra aver cambiato decisamente idea.

Grande Fratello, Garibaldi contro Anita e Alessio. La ragione a Beatrice

La decisione dopo la puntata andata in diretta lunedì e durante la quale c’è stato un acceso scontro tra Beatrice, Anita e Alessio. “Penso che Beatrice sia un po’ invidiosa, credo che una cosa simile non l’abbia mai provata. Altrimenti lo capirebbe, d’accordo? Poi peccherò di presunzione, ma se qualcuno vuole insegnarmi a capire i brividi sul corpo di una donna ne deve mangiare di pasta, A me basta capire quello che percepisco io, a me non conviene perché ci perderei io. Le capisco le donne”, ha detto Alessio.

Si è parlato anche della convinzione di Anita e Alessio che Beatrice ci stesse provando con il concorrente e nonostante sia il conduttore Alfonso Signorini che la stessa attrice tentassero di convincere i due che in realtà l’attrice stava solo giocando, Anita ha continuato a sostenere che la gieffina cercava sempre di avere ciò che era suo. Giuseppe Garibaldi è stato in silenzio, ma in confessionale ha finalmente ammesso ciò che pensa della situazione dando ragione a Beatrice Luzzi.

“Non penso che Beatrice sia invidiosa, Anita è stata egoista, perché ha pensato a se stessa e non a Edoardo”, ha detto il collaboratore scolastico, che in passato ha avuto un flirt con l’attrice ma poi ha rotto bruscamente anche a causa della sua amicizia con Anita, che non ha mai sopportato la loro vicinanza. Da settimane, infatti, il rapporto tra la Olivieri e Garibaldi si è incrinato e ultimamente il calabrese ha ripreso a chiacchierare e confrontarsi con Beatrice.