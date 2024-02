“Devo dire una cosa”. Sanremo 2024, Tiziano Ferro rompe il silenzio sul Festival. Pubblico impazzito: “Grazie!”. Per lui il regalo più bello (VIDEO)

Sanremo 2024 ha regalato emozioni fortissime anche a un cantante famoso che non era in gara. Parliamo di uno dei big della musica italiana, apprezzato nel resto del mondo. In particolare in Sud America, ma non solo. Lui quest’anno non ha potuto partecipare alla manifestazione ma in qualche modo la sua arte ha preso forma sul palco del Teatro Ariston. Tutto questo grazie al gesto di uno dei concorrenti. Una iniziativa che ha commosso questo big, che sta attraversando un momento un po’ complicato della propria vita e che tutti sperano superi presto.

Un tributo ha emozionato il famosissimo cantautore. Un personaggio a cui il festival manca molto, ma possiamo dire sicuramente che la cosa è reciproca. L’omaggio gli è arrivato in maniera inaspettata in queste ore. Una grande sorpresa per lui. Un vero e proprio regalo. La sua reazione è arrivata a stretto giro di posta, via social.

Questa la sua reazione: “Non mi sono espresso su questo Sanremo perché ho troppi amici che partecipano . Quando ho visto la lista ho pianto perché sarei andato volentieri a cantare con uno di loro. Però il mio abbraccio va in particolare a Emma. Io non faccio favoritismi però il suo gesto per me è epocale. Il fatto di evocare la mia musica a Sanremo in questo periodo nel quale sono completamente in ritirata è stato uno dei gesti più belli che mi sono mai stati rivolti nella vita, grazie Emma, grazie Bresh”.

Tiziano Ferro ha condiviso con i suoi 2,4 milioni di follower su Instagram la felicità per il medley dei suoi brani più famosi proposto da Emma Marrone, cantante pugliese ex volto di Amici. Da “Sere Nere” a “Non me lo so spiegare”. L’artista ha definito questo gesto “l’abbraccio più concreto che abbia mai ricevuto”. E ha aggiunto che non vede l’ora di ricambiare il gesto.

Quattro anni fa, Tiziano Ferro era tra i protagonisti di Sanremo accanto ad Amadeus. Oggi, tuttavia, il cantante di Latina si è trovato costretto a seguire il Festival da lontano, precisamente dagli Stati Uniti, dove attualmente risiede con i suoi figli. Dopo la separazione dall’ex marito Victor Allen, annunciata lo scorso settembre 2023, Tiziano si è trovato “bloccato” all’estero. La mancanza del palco dell’Ariston si è fatta sentire in modo particolare per lui, soprattutto in questo difficile periodo segnato da un brutto divorzio e dall’impossibilità di riportare i suoi figli in Italia con sé.