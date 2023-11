Nuova puntata del Grande Fratello e nuova eliminazione dalla casa. L’annuncio è arrivato a tarda serata e ha rattristato una delle concorrenti, che più si erano fatte notare anche nell’ultimo periodo. Non ce l’ha fatta a restare nel programma e alla fine è stata costretta a salutare definitivamente tutti i compagni. L’appuntamento in diretta con Signorini è stato parecchio elettrizzante, con molti momenti decisamente significativi.

Al Grande Fratello, oltre alla nuova eliminazione, c’è stato da segnalare l’incontro a distanza tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti. La prima ha annunciato l’intenzione di lasciarlo ufficialmente perché ritiene che lui sia ancora innamorato dell’ex Perla Vatiero. Proprio Greta ha accettato comunque la proposta del conduttore e sarà una nuova concorrente a partire da sabato 2 dicembre. Novità anche sul fronte Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

Grande Fratello, nuova eliminazione: chi è andata via

A breve vi diremo tutto su quanto successo al Grande Fratello, con la nuova eliminazione certificata grazie al risultato del televoto. Garibaldi ha detto che Beatrice gli avrebbe riferito che Vittorio Menozzi sia solamente un secondo jolly, ma lei si è arrabbiata e vorrebbe addirittura presentargli una denuncia per diffamazione. Da registrare anche il commovente incontro tra Rosy Chin e i suoi familiari. Lei aveva parlato di un padre molto severo, di un fratello competitivo e di una madre troppo fredda. Ma c’è stato l’abbraccio tra di loro.

Tornando al tema principale, ad essere stata eliminata per volontà del pubblico è Angelica Baraldi, che ha perso il televoto finale con Rosy Chin e ha dovuto abbandonare la casa. Prima della sua eliminazione c’era stato un momento importante per l’ormai ex gieffina, infatti aveva nuovamente incontrato il fidanzato Riccardo che l’aveva invitata a comportarsi meglio con Mirko per evitare equivoci: “Ci sono stato malissimo, ma ho capito che senza di te non riesco a stare”, ha detto Riccardo. Queste sono state le percentuali di preferenza: Vittorio ha ottenuto il 55%, Rosy il 23 e infine Angelica il 22%.

Per quanto riguarda invece le nuove nomination, ci sono finiti tantissimi concorrenti: Vittorio, Alex, Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Massimiliano, Paolo e Rosy. Tra di loro usciranno due nomi che otterranno l’immunità nel prossimo appuntamento.