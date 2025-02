Continuano a tenere banco le varie vicende del Grande Fratello. Adesso è uscita fuori una situazione che metterebbe nei guai un concorrente, che sarebbe ormai condannato ad andare via. Qualcuno sta spifferando cose inaspettate sul reality show di Alfonso Signorini e, dopo l’addio di Amanda Lecciso, un gieffino potrebbe avere le ore contate.

Non sappiamo se ci saranno ulteriori particolari su questi fatti che starebbero accadendo al Grande Fratello, ma c’è chi sta avvisando il pubblico. Il concorrente in questione andrebbe via a stretto giro di posta, chissà forse già lunedì 3 marzo. Vediamo insieme di cosa si sta parlando in rete.

Grande Fratello, concorrente rischia di andare via: cosa si è saputo

La pagina X Agent Beast ha innanzitutto pubblicato sul social: “Zeudi doveva essere messa in nomination e così è stato. Il gruppo Shaila-Lorenzo doveva essere diviso, il tentativo è stato fatto, anhe se in modo timido”. E poi ecco un’anticipazione su ciò che potrebbe succedere a breve, con un concorrente che non avrebbe più scampo e andrebbe via prematuramente.

Agent Beast ha quindi aggiunto: “Il gruppo di Helena è nel mirino e continueranno a desabilizzarlo, questa volta attraverso eliminazione Mattia“. Quindi, Fumagalli potrebbe essere il prossimo eliminato del Grande Fratello, stando a questa ipotesi, per colpire la modella brasiliana.

Mattia Fumagalli è entrato a fine gennaio; lui è appassionato di sci e lo insegna ai Piani di Bobbio dal 2010. Inoltre, è un digital lover, infatti ha creato una social media agency ed è poi diventato un content creator. Ora potrebbe interrompere la sua esperienza al GF, se questi rumor saranno confermati.