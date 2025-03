In arrivo lunedì 24 marzo la semifinale del Grande Fratello. Uno tra Helena Prestes, Chiara Cainelli e Luca Giglio sarà costretto a lasciare il reality in modo definitivo. Come di consueto, il verdetto finale spetterà al pubblico da casa, che potrà esprimere la propria preferenza tramite il televoto, attivo sin dalla serata di lunedì scorso, nonostante le numerose polemiche di queste settimane.

Nel frattempo, Javier Martinez avrà modo di affrontare un chiarimento con la fidanzata Helena Prestes, dopo le recenti tensioni che avevano portato a una loro temporanea separazione. Nel corso della puntata ci sarà un faccia a faccia tra i due, legato alla gelosia del ragazzo nei confronti di Lorenzo Spolverato. Il rapporto tra i due è stato messo a dura prova da una crisi recente, nata dall’attenzione che Helena avrebbe rivolto a Lorenzo.

Leggi anche: “Non dire ca, mi girano i co”. Grande Fratello, Chiara scopre il gioco di Zeudi ed è finita





Nemmeno il triangolo Helena-Javier-Lorenzo risolleva il GF

Alfonso Signorini cercherà di approfondire la situazione, provando a capire se l’interesse di Helena per Lorenzo sia reale, come teme Javier. L’attenzione del pubblico, però, continua a rimanere bassa e nemmeno alcune strategie della produzione, come il ripescaggio di ex concorrenti, hanno aiutato a risollevare gli ascolti. Il Grande Fratello ha infatti toccato un nuovo record negativo nella puntata di lunedì 17 marzo, attirando solo 2.063.000 spettatori con uno share del 16,4%.

Secondo un sondaggio pubblicato su Grande Fratello ForumFree, aggiornato alle 14:45 del 19 marzo e basato su 1.360 voti, Helena Prestes è nettamente la favorita con il 70% delle preferenze, mentre Luca Giglio e Chiara Cainelli risultano appaiati al 15%.

A differenza di quanto accaduto con Javier Martinez nella scorsa puntata, questa volta non sarà previsto alcun ripescaggio: il concorrente eliminato dovrà lasciare definitivamente la Casa, perdendo ogni possibilità di accedere alla finale. Quando manca una decina di giorni alla finale sarà dura da digerire…

“Signori, gliel’ha detto”. Grande Fratello, svolta Javier-Helena: la frase sussurrata che cambia ogni cosa