Queste ultime ore al Grande Fratello sembrano all’insegna dei lieti fini, dei ritorni di fiamma. Dopo il clamoroso colpo di scena tra Shaila e Lorenzo (lo abbiamo raccontato qui sotto, ndr), anche tra Helena e Javier è tornato più forte di prima. Dopo le tensioni del post puntata di lunedì scorso, i due sembravano giunti ai titoli di coda, ma la loro relazione in realtà si è dimostrata ancora più forte.

“Anche se siamo stati insieme, ho avvertito che qualcosa si è rotta” ha detto solo ieri Helena, seduta di fronte a lui, in giardino. Javier ha provato a minimizzare, a fare in modo di non creare una nuova discussione, ma la modella ha proseguito: “C’è qualcosa che non va, il tuo modo di abbracciarmi, di guardarmi, di toccarmi”, ha insistito.

Leggi anche: “Ma cosa stiamo vedendo?”. Shaila e Lorenzo: la scena che nessuno si aspettava al Grande Fratello







Javier ed Helena, svolta al GF

Javier a quel punto le aveva spiegato di avvertire il suo bisogno di riflettere, sta attraversando una crisi, non capisce cosa prova, ma non vuole lasciare andare tutto: “Le cose si sistemano piano piano, non sono un interruttore”. Ma come in ogni reality che si rispetti di lì a poco le cose sono cambiate nuovamente e i due concorrenti sono riusciti a ritrovarsi.

Nelle scorse ore si sono concessi un po’ di relax e coccole sul divano, e i fan più attenti oltre a notare la dolcezza e l’empatia dei due, sembrano aver catturato anche un altro momento che potremmo definire clou, nel quale Javier avrebbe detto a Helena “Ti amo”. Ne sono certi alcuni fan della coppia, mentre altri sostengono che Javier avrebbe detto “Andiamo”.

j: "Io ci sono guardami”

“Non mi sono mai consegnato così ad una donna ho paura”

“scusami ti prego scusami abbracciami "

“Sono qua Helena sono qua

è innamorato perso"

Ragazzi siete la cosa più bella che ci sia capitata 🤍#helevier #heleners #javi7

pic.twitter.com/Y6pwDU1Oxi — ZiffCorp 𝕏 (@ZiffCorporation) March 19, 2025

Il “ti amo” è la ciliegina sulla torta che mancava per gli Helevier, felici di rivedere i due uniti e innamorati. In un altro momento della giornata Javier e Helena sono stati ripresi tra baci e abbracci nel letto e vederli così felici insieme ha scatenato l’entusiasmo dei fan: “Restate così, vi prego”, si legge su X.