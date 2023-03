Chi uscirà stasera al GF Vip 7? Ci siamo, stiamo per entrare nel vivo della fase finale del programma. Come di consueto, in questa parte, si comincia a delineare chi sarà il papabile vincitore del reality. E secondo i sondaggi, chiaramente fatti sui social quindi parziali, ci sarebbe già una classifica ben delineata. Ma prima di arrivarci dobbiamo fare prima un piccolo passo indietro.

Dopo l’uscita di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, ma sopratutto dopo la strigliata d’orecchie di Pier Silvio Berlusconi nei confronti di Alfonso Signorini, le cose al GF Vip 7 sono cambiate. E non in meglio. Quantomeno non dal punto di vista della spettacolarizzazione dello show. Se prima tutti sembrano in guerra con gli altri, ora vanno quasi tutti d’amore e d’accordo. Quest’ultima fase quindi, agli di molti utenti, risulta confezionata, finta, estremamente artificiale.

Chi uscirà stasera al GF Vip 7?

Solo queste le parole che si trovano su internet riguardo questo momento. La rete quindi impone le indicazioni autorali e nessuno può farci niente. Alfonso Signorini poi, si trova tra l’incudine e il martello, da una parte Mediaset, che vorrebbe un programma di qualità (o quantomeno un tantino meno trash) e dall’altro il pubblico che invece nei colpi di scena e le litigate ci sguazza. Come fare quindi? Impossibile trovare una quadra senza mettere un po’ di pepe all’interno della casa, cosa espressamente vietata dalla rete.

Si teme perciò, che questo GF Vip 7 resterà abbastanza piatto fino al termine della trasmissione. Nel frattempo ci sono le nomination e anche questa settimana il televoto avrà la doppia funzione. Da una parte eleggerà il migliore che andrà in finale e il peggiore invece a casa. Al televoto troviamo: Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi.

Sondaggio GF vip su ternet : NIKITA 57,28 %

TAVASSI 27,84 %



Mi puoi spiegare questa grande differenza con quello che hai pubblicato tu e quello mio ? Non capisco piu niente. — Melita Bersi (@melitaoo7) March 22, 2023

Com’è noto non ci sono più i biglietti di ritorno e al momento in Casa nessuno ha più questa possibilità. Ma andiamo a vedere chi potrebbe trovarsi in finale già da stasera. Secondo i sondaggi sembra chiaro che la migliore è Nikita Pelizon. Il peggiore, almeno in questa fase, sembra Andrea Maestrelli. Al secondo posto troviamo Edoardo Tavassi che non è ancora al sicuro.

