Sono mesi che non si fa altro che parlare di loro tre. Ma la noia non sembra essere davvero ancora arrivata. Almeno a giudicare dalla girandola di emozioni che Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge stanno provando e fanno provare. Certo gli appassionati del Grande Fratello Vip hanno già deciso con chi stare, chi bocciare e chi ‘giustificare’. Però qui la questione si sta facendo seria, visto che c’è in ballo un matrimonio, ovvero, indipendentemente dal genere dei partecipanti, il primo nucleo fondante di ogni società o comunità che dir si voglia.

Al bando le chiacchiere sociologiche, comunque, tornando al reality che flirta con la fiction nelle ultime ore sono arrivati numerosi messaggi riguardanti il noto triangolo. Cominciamo dall’influencer che si è vista arrivare in Casa la moglie di Alex: “Secondo me loro due si erano studiati tutto prima del GF Vip” ha dichiarato. Aggiungendo: “Era entrato dentro con delle idee e si è trovato nel programma con una ragazza con cui è scattata questa scintilla. Ci siamo trovati ed è nato questo rapporto tanto bello e coinvolgente, soprattutto vero”.

Dunque nessun passo indietro, nonostante il duro faccia con Delia Duran che ha già chiarito come Alex Belli non l’abbia tradita. Come se non bastasse il clima già teso al GF Vip sono rimbombate le parole affidate ad un tweet di Parveen Dusanji-Bedi, moglie di Kabir pure lui da pochi giorni nello show di Alfonso Signorini. “Sto guardando il GF Vip perché c’è Kabir Bedi, ma perché una donna dovrebbe voler stare con Alex Belli? Entrambe starebbero meglio senza di lui”. Adesso a parlare, invece, è Delia Duran che è letteralmente esplosa: “Basta, lo lascio, mi sono rotta le scatole”.





Lo sfogo è arrivato parlando con Manila Nazzaro che fin dall’ingresso di Delia si è mostrata molto comprensiva con lei. La modella si è confidata con l’ex miss Italia: “Non mi merito questo. Aveva ragione Nathaly per quello che mi aveva detto, non ce la faccio più. Basta prendermi in giro, basta! Non ha capito il mio dolore e la mia sofferenza, mi sta continuando a prendere in giro e non me lo merito. Prima di entrare qua gli ho chiesto rispetto e di non pubblicare niente in merito a lui e a Solei”.

Watching @GrandeFratello because of @iKabirBedi but WHY would any woman want to be with Alex Belli? Both women better off without him. Dump that guy & build your lives ladies – he’s BAD NEWS. Stop reducing yourselves to fodder for TV ratings. Focus on YOUR LIVES not him. Move on January 17, 2022

A questo punto Manila Nazzaro ha risposto così a Delia Duran: “Cerchiamo sempre di essere delle super donne, anche quando davanti a noi la situazione è irrecuperabile. Il momento in cui realizzi è la parte più difficile. Alex ha una grandissima responsabilità e deve esserne consapevole. È in questo vortice mediatico del super io che gli appartiene, ma prima o poi finirà e capirà di aver fatto un errore”. E già, il ‘povero’ Alex non se la sta passando bene. Ma chi, tra i tre, sta peggio è forse proprio Delia. O no?