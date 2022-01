Alex Belli continua a dividere al GF Vip. Quando è trascorso quasi un mese esatto dall’addio dell’attore alla casa i riflettori sono ancora su di lui. L’ingresso di Delia Duran e la contemporanea presenza di Soleil Sorge hanno innescato una spirala di gossip e polemiche intorno ad Alex. Nelle ore scorse Soleil aveva fatto alcune dichiarazioni circa il suo rapporto con Belli. “Secondo me loro due si erano studiati tutto prima del GF Vip”.



“Volevano che lui entrando al GF Vip creasse delle dinamiche per poi fare i teatrini e fare le sceneggiate di gelosia. Certo, lui non si aspettava di trovare questa chimica con me, questa cosa artistica. Cosa intendo? Sai quando due persone che lavorano con la creatività trovano una connessione… Ecco a noi è successo questo, un’intesa speciale. Sì, ok è sbocciata anche una chimica fisica, ma non cercavamo questo”.



“Alex era entrato dentro con delle idee e si è trovato nel programma con una ragazza con cui è scattata questa scintilla – ha continuato Soleil Sorge parlando con l’ultima arrivata al GF Vip 6 – Ci siamo trovati ed è nato questo rapporto tanto bello e coinvolgente, soprattutto vero. All’inizio non c’era malizia e ci raccontavamo delle nostre storie d’amore e cose private. Se poi siamo arrivati all’innamoramento e alla passione? Sì, ma dopo alla fine. Tra noi c’era tantissimo amore e passione e non posso negarlo”.



Parole che avevano fatto sobbalzare Delia Duran che si era frettolosamente sbrigata a spiegare come Alex Belli non l’avesse mai tradita. Certo è che dentro il GF Vip la tensione è alle stelle. E ora nella polemica sull’attore entra anche Parveen Dusanji, la moglie di Kabir Bedi ha infatti lanciato un Tweet al vetriolo contro l’attore.

Watching @GrandeFratello because of @iKabirBedi but WHY would any woman want to be with Alex Belli? Both women better off without him. Dump that guy & build your lives ladies – he’s BAD NEWS. Stop reducing yourselves to fodder for TV ratings. Focus on YOUR LIVES not him. Move on