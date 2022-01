Manca poco e Delia Duran sarà ufficialmente una concorrente del GF Vip 6. La modella e moglie di Alex Belli sta trascorrendo la quarantena in hotel e venerdì farà il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Proprio quella Casa in cui è nata l’alchimia artistica tra l’attore e Soleil Sorge.

Ricordiamo che Alex Belli ha abbandonato il reality show (è stato squalificato perché corso ad abbracciarla) per recuperare il rapporto con Delia Duran, ma evidentemente le cose non sono andate come previsto. In queste settimane infatti non sono mancati post per la sua amica Sole e questo ha mandato su tutte le furie la moglie. “Quando è troppo è troppo”, ha commentato lei pochi giorni fa.

Delia Duran, colpo di scena con Alex Belli al GF Vip 6

Lunedì sera, poi, Alfonso Signorini ha aperto il collegamento con Delia Duran in hotel, che ha dato a tutti una “news flash”: ha detto di voler prendere una pausa da Alex Belli. “Comunque io mi sono presa una pausa in verità. Ho deciso così perché continuavamo a litigare e ci dicevamo delle brutte cose. Quindi adesso voglio il mio spazio per riflettere, perché mi sono rotta le scatole di questa loro storia”.





“Ma questa è una notiziona!”, il commento del conduttore alle parole di Delia Duran, che ha raccontato quanto sia infastidita dal fatto che lui continui a pensare e nominare Soleil Sorge. “Questa roba non mi piace, sono una donna che ha sofferto tre mesi per colpa sua. Ho sofferto per tre mesi e tu non ti preoccupi di me, ma di quella!”. Alex Belli dopo questa sfuriata ha abbandonato lo studio. E una volta rientrato ha scoperto che la moglie non vuole vederlo.

Questa sera una news flash dopo l'altra: Delia è molto arrabbiata… nel frattempo, Alex ha abbandonato lo studio. #GFVIP pic.twitter.com/umyFM4QuE1 January 11, 2022

“Delia Duran è incavolata nera e non vuole assolutamente essere presente in trasmissione adesso. Alex Belli ha lasciato la sua poltrona vuota – ha detto Signorini – Ah, eccolo che è tornato. Dov’eri e come mai non volevi tornare qui in studio? Cosa c’entriamo noi? Perché hai lasciato la diretta? Guarda che adesso mi faccio serio. Delia è incavolata nera. Non ha proprio voluto fare un nuovo collegamento, non vuole più sentirti e nemmeno vederti”. E lui: “Ero fuori, ho sentito quelle cose e così sono rimasto lì dov’ero. Ha detto che non vuole vedermi? Se ha preso la sua decisione io ne prendo atto”.