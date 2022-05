Alex Belli, la brutta figura in diretta tv di Delia. Ospite nello studio televisivo di Ilary Blasi per seguire e commentare le vicende dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, Alex Belli e Delia Duran al centro del vivo scontro quando nel bel mezzo della puntata, l’ex gieffina riceve l’attacco.

Alex Belli, l’attacco in difesa di Delia Duran nello studio del’Isola dei Famosi. Ma perchè proprio lei? Un destino che sembra non abbandonare l’ex gieffina, personaggio che da sempre divide in due l’opinione pubblica. Ma forse non tutti sanno che la voce in capitolo della Duran è più che motivata.





Delia Duran amica di Lory Del Santo, al momento alle prese con l’esperienza in Honduras insieme ai compagni di avventura. Ma l’attacco arriva da Nicola Vaporidis che poco prima aveva dato della ‘buffona” proprio all’amica naufraga. Un termine che non è piaciuto neanche ad Alex Belli: “Questo è uomo colui che usa parole come ‘buffona’ verso una donna che ha vissuto una vita incredibile piena di alti e bassi, che il caro Nicolas non immagina nemmeno! Perciò sciacquati la bocca Man prima di parlare di Lory del Santo che ne devi fare ancora di strada!”.

Alex Belli in aiuto di Delia quando ha detto: “Dovrei dirti che è un piacere conoscerti, ma non è un piacere conoscerti”, sono state le parole di Delia Duran nei riguardi di Nicola Vaporidis. “Datti una regolata. Ma non è che hai paura di Lory Del Santo?”, ha aggiunto. (Isola dei Famosi, tutti lo hanno notato).

Immediata la replica del naufrago: “Non penso di averti fatto niente di personale” per poi lasciarla al tappeto sconfitta: “Lei dice che si è dimenticata che ho condiviso la ricompensa, ieri mi ha escluso dal cibo. Per cui forse dovresti guardare meglio il programma e cercare di valutare meglio i punti di vista delle persone. Detto questo, ciao bella”. E un bacio al volo per Delia.

