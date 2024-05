“Sono dei deficienti”. Maria De Filippi perde la pazienza e sbrocca. La famosa conduttrice tv decide di prendere posizione e non le manda di certo a dire, con la sua solita franchezza che l’ha resa celebre. Ma cosa è successo? Si parla della giovane Asia, la 14enne malata di cancro alla quale Le Iene hanno dedicato un servizio in prima serata su Italia1. Non solo la battaglia col cancro: la giovane in questi mesi deve combattere anche con degli stupidi haters che le stanno rendendo la vita un’inferno, più di quanto già sia.

Asia si trova ricoverata all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli e in queste ore sta ricevendo molti insulti e secondo molti chi li scrive dovrebbe essere punito severamente per la loro mancanza di umanità. A riguardo è intervenuto persino il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che le ha inviato un messaggio di vicinanza: “Ho visto il tuo video, Asia, sei bravissima. Complimenti per la tua forza e auguri”.





“Sono dei deficienti”. Maria De Filippi perde la pazienza

Ma non è finita, perché Le Iene hanno mostrato il messaggio di solidarietà anche a Maria De Filippi, figura di spicco di Canale 5 e sempre vicina ai giovani, come dimostra il programma Amici e il riconoscimento della vincitrice Sarah che ha definito Maria una guida. La conduttrice Mediaset, tramite le Iene, le ha fatto recapitare un messaggio di solidarietà: “Non fermarti e ignora questi deficienti. Non spetta a te, ma ad altri intervenire e fare in modo che queste cose non succedano”.

E ancora Maria: “È capitato anche a me, capita a tutti”. La padrona di casa di Amici fa riferimento chiaramente agli haters che, protetti dietro a uno schermo, si sentono invincibili, ma che se presi faccia a faccia, in realtà molte volte neanche si penserebbero di scrivere quelle cose. C’è da dire che la De Filippi è rimasta molto colpita da questa ragazza tenace, che suona il pianoforte e che parla di sé sui social.

A questo punto Maria le ha consigliato di ignorare i messaggi di odio. Ha concluso il suo messaggio con: “Spero di sentirti presto”, ricevendo un sorriso incredulo da Asia che ha esclamato: “Non ci credo”. E speriamo che gli incoraggiamenti di Sergio Mattarella e Maria De Filippi diano alla ragazza la forza necessaria per vincere questa battaglia.

