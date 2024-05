Amici 23 si è da poco concluso con il trionfo di Sarah Toscano, ma per il talent di Maria De Filippi è già il momento di ripartire. Nelle ultime ore, infatti, sono circolate molte indiscrezioni riguardo al futuro di alcuni insegnanti. La prima a finire sotto la lente di ingrandimento è stata Anna Pettinelli. Secondo alcuni rumor la sua esperienza ad Amici sarebbe arrivata agli sgoccioli, al suo posto potrebbe tornare Veronica Peparini.

Una voce in attesa di conferma mentre sembra certo il destino di Alessandra Celentano, la maestra più iconica del programma. Celentano ha deciso di rompere il silenzio dopo essere stata accostata ad un programma Rai: Ballando con le stelle. Lo ha fatto nel corso di una lunga intervista a Superguida tv.





Amici 23, Alessandra Celentano resta anche per il prossimo anno

Sito al quale la prof, che quest’anno ha portato due allievi in finale: Dustin e Marisol, ha dichiarato quanto segue iniziando il suo lungo discorso proprio da Marisol. “Il mio consiglio per Marisol? Di sentire nel profondo quello che stava facendo e di immergersi nel personaggio. Marisol ha un’espressività che a me piace molto perché istintiva e naturale e non forzata”.

“Anche su questo aspetto ha lavorato molto facendo dei progressi sotto tutti i punti di vista. Spesso chi è bello fisicamente e talentuoso viene accusato di non essere invece espressivo”. Poi ha dichiarato che tornerà dietro alla cattedra: “Se torno? Ma certo, spero di sì. […]”. A Tv Blog Alessandra aveva poi parlato delle indiscrezioni che la vorrebbero a Ballando.

“Se farei Ballando con le Stelle? Lì c’è danza, certo, ma è una cosa completamente diversa. Sinceramente non ci ho mai pensato. Amici ormai per me è casa e famiglia. Sono tanti anni che son qui, ho un rapporto splendido con tutti e con Maria. Quindi, ripeto, non ci ho mai pensato. E non sono una traditrice! Se torno ad Amici l’anno prossimo? Mai dire mai, ma penso e spero di sì; noi abbiamo contratti annuali, che vanno rinnovati. Qualcuno mi dice: “Amici senza di te non esisterebbe”. Io rispondo che non è così”.