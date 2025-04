Il primo pomeriggio di Rai Uno si conferma un momento televisivo fortunato, grazie al successo in continua crescita de La volta buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. Questa edizione, iniziata a settembre 2023, ha saputo conquistare il pubblico con un format rinnovato rispetto alla stagione precedente. La scelta di modificare alcuni elementi strutturali della trasmissione, probabilmente nel tentativo di renderla più dinamica e coinvolgente, si è rivelata vincente. Gli ascolti, infatti, parlano chiaro: il programma ha registrato ottimi dati auditel che hanno convinto la Rai a prolungarne la messa in onda oltre il previsto.

La notizia dell’allungamento è stata anticipata dal sito Bubinoblog.it, punto di riferimento per gli appassionati di televisione. Secondo quanto riportato, La volta buona continuerà ad andare in onda fino alla fine di giugno 2025, aggiungendo così circa venti puntate al calendario originario. “Il talk show post-prandiale dell’ammiraglia della Tv di Stato, rispetto al previsto, allungherà la sua messa in onda eccezionalmente di ben 20 puntate fino alla fine del mese di giugno…”, ha rivelato il portale in anteprima.

Caterina Balivo, la decisione Rai su La volta buona

La data dell’ultima puntata, salvo cambiamenti dell’ultima ora, è fissata per venerdì 27 giugno 2025. Anche in questo caso, a dare l’informazione è stato Bubinoblog.it: “Oggi BubinoBlog è in grado di anticiparvi che l’ultima puntata stagionale de La volta buona, programma che ha debuttato nel settembre 2023, andrà in onda venerdì 27 giugno 2025…”. Una decisione che fa riflettere sul peso sempre maggiore che il programma sta assumendo nel palinsesto Rai, forse anche complice la temporanea assenza della concorrenza di Uomini e Donne, che potrebbe lasciare ulteriore spazio al talk di Rai Uno per imporsi ancora di più.

Intanto, un’ulteriore notizia ha scatenato la curiosità del pubblico. Durante la puntata odierna, la conduttrice Caterina Balivo, intervistando Marco Predolin, ha svelato in diretta che il suo contratto con la Rai è in scadenza. L’indiscrezione ha immediatamente fatto discutere sui social, dove in molti si sono chiesti quale sarà il futuro professionale della presentatrice e se la sua presenza verrà confermata nella prossima stagione.

Anche in questo caso, è stato Bubinoblog.it a riportare indiscrezioni rassicuranti per i fan della Balivo e del programma. Pare infatti che la conduttrice sarà regolarmente al timone della terza stagione, in partenza da settembre 2025. “A settembre ritroveremo Caterina Balivo nel primo pomeriggio di Rai1 alla guida della terza stagione del talk show tra conferme e novità, sempre all’insegna del gossip e della leggerezza…”, si legge sul sito. Un ritorno atteso che suggella il buon momento televisivo della conduttrice e consolida il ruolo centrale de La volta buona nel panorama dei talk show pomeridiani.