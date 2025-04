Caterina Balivo sorprende ancora una volta i suoi fan, come aveva promesso qualche giorno fa attraverso le sue Instagram Stories. La conduttrice televisiva, tra le più amate del piccolo schermo italiano, aveva annunciato che presto avrebbe svelato un cambiamento importante, e non si è fatta attendere: oggi sfoggia con fierezza una nuova chioma color “rosso cherry”, una scelta audace che non è passata inosservata tra i suoi follower.

La decisione di cambiare look arriva in un momento insolito per questo tipo di tinta, solitamente associata alle stagioni fredde. I capelli rosso ciliegia, infatti, sono stati tra i trend dominanti dell’autunno scorso, ma Caterina ha deciso di portarli con orgoglio in primavera, dando così nuova vita a una moda che sembrava destinata a rimanere legata a temperature più rigide. Il colore vivace si sposa perfettamente con il taglio scalato della presentatrice, mettendo in risalto i riflessi intensi della sua chioma scura, quasi nera, ora impreziosita da una luce rinnovata.

Caterina Balivo, il nuovo look

“Da tempo volevo provare un colore nuovo ed eccomi!”, scrive la conduttrice 45enne in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove condivide scatti del suo nuovo look, accompagnati da un sorriso radioso. Caterina, entusiasta del risultato, ringrazia anche Garnier, l’azienda che ha reso possibile questa trasformazione, taggandola direttamente nel post e alimentando così la curiosità dei fan.

Le reazioni non si sono fatte attendere. I commenti dei follower si moltiplicano sotto la foto: “Ti donano Cate, ma te sei bellissima con ogni colore di capelli”, scrive uno degli utenti. “Hai una luminosità pazzesca, sorriso stupendo. Nuovo look approvato!”, aggiunge un altro. Alcuni si lasciano andare a espressioni entusiaste come “Cherry cherry lady” o “Ma che bombaaaa!!!”, a conferma del successo dell’esperimento. Non manca, però, chi confessa di preferirla nella sua versione più classica, ma si tratta di una minoranza.

Il post totalizza rapidamente migliaia di ‘like’, confermando ancora una volta il potere mediatico della conduttrice, capace di catalizzare l’attenzione anche con una semplice tinta. Con il suo nuovo rosso acceso, Caterina Balivo dimostra di essere pronta a giocare con il suo stile e, soprattutto, a lanciarsi in nuove sfide estetiche senza paura, riuscendo sempre a far centro nel cuore del pubblico.