Pinuccia Della Giovanna è stata uno dei personaggi che lasciano un’impronta indelebile nei ricordi dei telespettatori di Uomini e Donne. Nata nel 1942, ex infermiera di Vigevano dove vive ancora, madre di due figli e bisnonna di Rayan, l’ex dama del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi era arrivata in studio per il novantenne barese Alessandro Rausa ma non c’era stato niente da fare. Pinuccia era stata protagonista di una scenetta a dir poco trash.

Durante una lite con Alessandro, la dama aveva fatto finta di svenire spaventando il pubblico e Maria De Filippi, intervenuta al centro studio per aiutarla. Ma quando la conduttrice si era accorta che Pinuccia aveva solo finto il malore aveva deciso di allontanarla dallo studio. Pinuccia Della Giovanna era stata cacciata bruscamente dal dating show di Canale 5, dopo che aveva avuto battibecchi furibondi con il cavaliere Alessandro. E la padrona di casa l’aveva esortata a non partecipare più al programma.

Pinuccia di Uomini e Donne diventa cantante

Così era stato e poco dopo era intervenuta sui social per salutare i suoi fan: “Ciao a tutti, come state? Io sto abbastanza bene, vi mando un grosso abbraccio. Pinuccia“, aveva scritto l’ex dama di Uomini e Donne. Ora Pinuccia Della Giovanna è tornata a far parlare di sé. Una notizia a dir poco bomba, destinata a far chiacchierare, perché l’ex dama di Uomini e Donne ha lanciato il suo primo singolo. A mostrare le immagini delle registrazioni della canzone è stato il giornalista Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram.

Il brano è stato scritto da Angela Di Liberto e Marco Ferracini (arrangiatore di Cristiano Malgioglio) ed ha un forte carattere nazional-popolare. “Si preannuncia il grande ritorno di Pinuccia Della Giovanna, celeberrima e sanguigna dama della nota trasmissione Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi“, si legge nel comunicato stampa.

“Questa volta, nell’inedita veste di cantante, presenta il suo primo singolo dal titolo“ Uomini e Donne”, un brano inedito dal sapore estivo e dal ritmo travolgente che ci invita a ballare e cantare insieme a lei. Per Pinuccia si tratta della prima esperienza musicale. Il brano dal forte carattere Nazional-Popolare ha la velata ambizione di diventare uno dei tormentoni di questa estate 2023 ormai alle porte. Sarà disponibile a breve in tutti i digital stores, le radio e le TV”, si legge ancora nel comunicato stampa.