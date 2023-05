Accuse pesanti da Giulio Raselli a un altro volto noto di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Davide Donadei, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ed ex tronista del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Raselli, anche lui protagonista di Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista, è intervenuto sui social e ha mosso delle pesanti accuse contro il collega.

Nei giorni scorsi Davide Donadei ha raccontato di aver avuto un riavvicinamento con l’ex fidanzata Chiara Rabbi, tant’è che i due si sono addirittura incontrati in un locale dove è scattato un bacio. Poi lei ha proseguito la serata con un altro ragazzo, cosa che ha fatto infuriare l’ex, che poi ha pubblicato alcune storie in cui mostrava la sua maglia imbrattata di sangue.

Davide Donadei e Chiara Rabbi insieme, l’accusa di Giulio Raselli

Dopo il caos scatenato dalla storia pubblicata da Davide Donadei, pare che i due siano tornati insieme. “Chiara e Davide in questo momento sono in una stanza di albergo chiusi non si sa dove in un delirio di coppia. Sta succedendo che l’impressione che ho è che Davide stia creando una pressione psicologica pesante nei confronti di questa ragazza che sinceramente non si merita. Perché è una donna e perché è piccola”, ha rivelato Giulio Raselli in una Instagram story.

“La cosa che mi ha fatto scattare questo campanello di allarme è che l’altra sera Chiara mi chiama, io non le rispondo. Poi lei mi ha mandato un messaggio vocale dove mi chiede delle cose e sotto c’è la voce di Davide che dirige cosa far dire a Chiara. Questa cosa non va bene”, ha detto ancora Giulio Raselli parlando del comportamento di Davide Donadei nei confronti di Chiara Rabbi.

“Credo che un uomo non debba mai fare queste cose nei confronti di una donna. Non voglio essere banale, ma credo che possa sfociare in qualcosa di peggiore”, ha rivelato ancora Giulio Raselli, che poi ha rivelato un retroscena su un messaggio vocale: “Davide non è d’accordo sul fatto che Chiara in passato mi abbia chiesto il numero di telefono su Instagram per sentirci su Whatsapp, ma in amicizia”.

Secondo Giulio Raselli Chiara sarebbe messa sotto pressione da Davide Donadei e per questo motivo lui ha deciso di pubblicare queste storie e di lanciare una sorta di allarme: “Chiara sta subendo tantissimo questa situazione”, ha sentenziato. “È quattro giorni che non ha più a che fare con amici, parenti… Non si sa più nulla di lei e questo non va assolutamente bene”.