GF Vip 7, brutta avventura per Davide Donadei. A raccontare tutto sui social è stato il diretto interessato. Di Davide si è parlato molto nei giorni scorsi. Durante la sua esperienza nella Casa l’ex gieffino ha vissuto alcuni momenti di tensione. Uno è stato provocato dall’intervento dell’ex Chiara Rabbi che non ha mancato di dire spesso e volentieri la sua sul comportamento di Davide nel reality. Il gieffino era letteralmente esploso prima contro l’ex, mandandola a quel paese, poi se l’era presa con Edoardo Tavassi il quale aveva avuto l’ardire di chiedergli cosa intendesse dire Chiara.

“Ma se neanche sai, come ca* ti permetti? Ma che ca* fai, Edoardo? – ha urlato Davide Donadei – Io non ne voglio parlare e ne parli tu? Stai pisci* fuori dal vaso. Ma scusa, come ti permetti, abbi rispetto. Ma neanche sai. Io non giudico lui, ma un comportamenti. Non devi parlare. Fuori è un’altra roba. Che ca* dici. Vuoi parlare? Parla delle cose qui, non parlare… Allora me lo chiedi e non giudicare”.

Davide Donadei, l’ex GF Vip 7 derubato a Milano



Adesso Davide è tornato alla sua vita di tutti i giorni ed è arrivata la brutta sorpresa. Ha raccontato di essere stato derubato a Milano. L’ex tronista si trovava fuori un locale, quando a un tratto è stato aggredito da 4 ragazzi, che gli hanno rubato la sua collana d’oro. Questo il racconto di Davide su quanto accaduto: “Ragazzi a Milano mi hanno fregato la mia collana d’oro. Vi spiego brevemente”.



E ancora: “Non voglio fare queste storie per fare la vittima. Ieri fuori da un locale quattro ragazzi mi hanno aggredito prendendomi in giro. Più che aggredito, spintonato, mettiamola così. La situazione dopo pochi attimi si è subito tranquillizzata. Oggi stavo parlando di questo piccolo inconveniente con Alessandro”.



Quindi ha concluso: “Cosa è successo, alla fine del racconto lui mi ha chiesto: “Ma avevi la collana d’oro?”. E io dico: “Sì!”. Ragazzi mi hanno fregato la collana d’oro. Però sono stati bravi. Vi dico che sono stati bravi”. Insomma, anche nella brutta avventura l’ex GF vip 7 Davide Donadei non ha affatto perso il sorris.