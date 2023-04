Momento tesissimo per Daniele Dal Moro, che ha perso le staffe e ha iniziato a scrivere insulti sui social. Questo quanto successo nelle scorse ore sul web, come ricostruito dal sito Leggo. Ha letto qualcosa che proprio non gli andava a genio e non ce l’ha fatta a reagire col silenzio. Le sue durissime parole hanno fatto il giro della rete e hanno inevitabilmente diviso tutti. Alcuni hanno ritenuto esagerata la sua reazione, altri invece hanno condiviso il nervosismo dell’ex concorrente del GF Vip 7.

Eppure Daniele Dal Moro, prima di rendersi protagonista di questi insulti, sembrava essere più che felice. Da quando c’è stata la fine del reality show di Alfonso Signorini, non si è staccato un attimo dalla sua fidanzata Oriana Marzoli. Lui l’ha anche ripresa in atteggiamenti molto privati, proprio mentre non indossava nulla, a testimonianza di un’intimità totale della coppia. Ma ora sui social si è arrabbiato moltissimo e la sua aggressività nel commento online ha lasciato tutti di stucco.

Daniele Dal Moro choc, insulti pesanti a chi lo critica

Daniele Dal Moro è stato oggetto di critiche da parte di un internauta e lui ha replicato con insulti molto duri e inaspettati. Praticamente non è stato in grado di subire quelle considerazioni, mantenendo la calma, quindi ha vomitato tutto pubblicamente. Ma per quale motivo si era così tanto infastidito? Secondo Leggo, questo hater ha detto: “Non penso che una partecipazione ad un reality sia un lavoro pesante, come fate credere”. E l’ex gieffino è andato fuori di sé, dicendogliene di tutti i colori.

L’attacco online di Daniele Dal Moro è stato senza esclusione di colpi: “Hai mai lavorato in miniera?! No, te lo dico io, altrimenti di certo non saresti qui a scrivere caz***. Hai mai fatto il GF??! No, te lo dico sempre io… Ma quindi sulla base di cosa parli?! Te lo dico io: sulla base del fatto che sei un cog***“. Si è davvero offeso e adirato e quindi gli altri internauti dovranno pensarci su due volte prima di attaccarlo. Anche perché lui è subito pronto a replicare a tono davanti a queste bordate.

Intanto, c’è stato un aggiornamento su Nikita Pelizon e Luca Onestini. Nikita non è ancora stata in grado di cancellare dalla sua mente Onestini e avrebbe provato a rivolgergli la parola, chiedendo anche il numero di cellulare. Ma Luca è intransigente e avrebbe fatto sapere di non essere intenzionato a riappacificarsi, quindi anche un chiarimento è per lui non utile e quindi avrebbe rifiutato la pace.