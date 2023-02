Daniele Dal Moro si è innamorato di Oriana Marzoli al GF Vip 7. A confessarlo è lui stesso, durante una chiacchiera con Alberto De Pisis e Nicole Murgia. Ma andiamo con ordine, perché dobbiamo assolutamente pesare bene ogni dettaglio e soprattutto quelle parole. Non è una novità che tra Daniele e Oriana due le cose siano molto complesse. Solo qualche giorno fa, il ragazzo aveva detto: “Se io devo scendere a compromessi per un contesto televisivo non ci sto, piuttosto me ne vado a casa mia. Questa cosa non la sopporto”.

Oriana aveva quindi commentato: “Mi dice che non vuole creare dinamiche con me. Perché si avvicina allora? Dice di non fidarsi di me, poi mi viene a cercare, ma cosa mi cerca? Si lamenta delle telecamere che ci inquadrano quando stiamo insieme, ma sei al Grande Fratello co…ne non a casa tua!”. Le cose però sono migliorate negli ultimi giorni e i due hanno addirittura dormito insieme.

Daniele Dal Moro si è innamorato di Oriana Marzoli

Tra l’altro, alcuni fan hanno notato strani movimenti sotto le coperte, ma la Marzoli ha spiegato che erano solo baci. Ma non è finita, perché solo nelle ultime ore, Daniele ha fatto un’affermazione che riecheggerà per parecchio, in quella casa. Il veneto ha infatti affermato, tramite uno scherzo, di essersi innamorato di Oriana.

Di fronte ad Alberto De Pisis e Nicole Murgia, facendo una voce buffa, afferma: “Motivi per cui mi sono innamorato di Bebe, la dolcezza ed eleganza“. A quel punto la Murgia specifica che ciò che è stato appena detto è molto importante e che in ogni scherzo c’è sempre un fondo di verità. A quel punto è arrivata Oriana per abbracciarlo e sono rimasti attaccati per molto tempo: “Bebe è venuta a distrarmi“.

Loro che fanno notare la frase a Bebè e lui che non smentisce!! ❤️❤️❤️ #GFvip #oriele pic.twitter.com/u6C7yD1rxU — ✨Alessia Amanim ✨ (@alessiaamanim) February 19, 2023

Insomma, le cose tra Daniele o Oriana stanno andando alla grande, ma la domanda che si fanno tutti è: quanto durerà ancora? Dal Moro infatti è famoso per i suoi repentini cambi di umore o per le sue litigate senza freni. Riusciranno i due a restare vicini e “innamorati” proprio come detto da Daniele? Oppure basterà una piccola divergenza per far saltare tutto ancora una volta? Staremo a vedere.

