“Sta dietro a un 18enne”, polemica ad Affari Tuoi. I fan si sono ribellati alla concorrete della sera scorsa. Parliamo di Enza da Grassano. La donna ha partecipato al popolare programma televisivo condotto da Amadeus e ha scatenato una controversia non proprio carinissima. Che poi lo sappiamo, questo gioco è una vera e propria sfida per i nervi, ma non riusciamo spesso a capire perché a perdere la pazienza poi sia il pubblico a casa.

>> “Non è giusto”. Affari tuoi, pubblico deluso: Amadeus non svela il segreto sul concorrente

Tutto nasce perché Enza era accompagnata dal suo diciottenne figlio Gioele. C’è poi da dire che la competizione è stata estremamente impegnativa per i due partecipanti, arrivando quasi alla fine con un pacco contenente 200mila euro ancora da aprire, e due pacchi effettivamente “vuoti” da scoprire. Ed è proprio in questo momento cruciale che Amadeus presenta l’offerta finale da 33mila euro e chiede loro di prendere una decisione.





“Sta dietro a un 18enne”, polemica ad Affari Tuoi

Inizia così un botta e risposta tra madre e figlio. Gioele consiglia alla madre di non accettare l’offerta da 33mila euro, ma di rischiare e andare avanti per tentare la fortuna di vincere il pacco da 200mila euro. Dopo aver inizialmente ascoltato il consiglio del figlio, Enza cambia idea e comunica la sua decisione ad Amadeus.

“È vero – dice la donna – con 33mila euro una casa non potrò comprarla, non mi bastano. Ma è una cifra considerevole e mi permetterebbe di pagare anche l’università a mio figlio. Accetto l’offerta, mi fermo qui e non vado avanti”. Sembra quindi evidente che la signora Enza ha fatto bene a non seguire il consiglio del figlio, poiché il pacco da 200mila euro non conteneva effettivamente la vincita.

Ma questa veramente sta dietro alle parole di un 18enne, per quanto possa essere importante la sua opinione, che non ha idea di quanto possano fare comodo 33k? Assurdo #affarituoi — ☼ (@piscesbetch) December 12, 2023

Commuovendomi per la signora ad affari tuoi che ha cresciuto il figlio da sola e ha vinto 33mila euro. — 𝓢𝓲𝓵🎄❄️ (@_lasilviaaa) December 12, 2023

Se Enza non avesse accettato l’offerta di 33mila euro, sarebbe tornata a casa a mani vuote. Su Twitter, alcuni hanno criticato la decisione del figlio e hanno scritto: “Ma questa veramente sta dietro alle parole di un 18enne? Per quanto passa essere importante la sua opinione, non ha idea di quanto possano fare comodo 33mila euro. Assurdo”.

Leggi anche: “Perché mi hanno fatto fuori”. Al Bano rompe il silenzio: “È stato lui”. Polemica su Sanremo 24