“No, non doveva farlo”. Cristina Scuccia, veleno a distanza di mesi dall’ultima in tv: accuse pesanti

A Verissimo, e poi sui social, mesi fa Cristina Scuccia si era presentata con i capelli sciolti e un perfetto make up che esaltava lo sguardo. Erano in tanti ad essere curiosi di vederla in un reality show, in una nuova veste, senza gli abiti monacali come gli italiani l’hanno conosciuta. Il successo è arrivato. Secondo molti fan è stata la vincitrice morale del gioco. “È partita affermando che non si sarebbe mai messa in bikini, ma ha deciso di superare tutti gli ostacoli per “rinascere”. Ha confessato di avere una relazione segreta con una persona in Spagna e che, una volta terminato il programma, l’avrebbe raggiunta per non lasciarla più”.

Eppure davanti all’ipotesi di vederla trionfare il pubblico si era spaccato. Si leggeva sulla pagina ufficiale dell’Isola dei Famosi: “Cristina è stata la peggiore, ha fatto credere di essere la perfetta, è entrata dicendo che non si scopriva poi si e messa anche bikini, che non era fidanzata, poi invece dice che ha conosciuto una persona fuori”.





Cristina Scuccia, critiche dopo l’Isola dei Famosi: cerca popolarità

Sono, probabilmente, gli stessi che ora la accusano. “L’ex suora era data per certa a Tale e quale show – scrive la signora Eva da Milano nella sua lettera alla rubrica “La Posta” del settimanale Nuovo TV -. Trovo deludente il suo comportamento, credo che voglia fare di tutto pur di stare al centro dell’attenzione”. In altre parole, alla Scuccia (parere condiviso da altri commentatori) interesserebbe solo aver successo.

Cristina non ha intenzione di rispondere, attualmente è in vacanza a Barcellona. Ma le critiche la raggiungono anche lì. “Non voglio essere critico…. perché apprezzo il tuo cambiamento, e riconosco sei una bella persona, ma passare dà un lato al lato opposto pieno di eccessi, come l’esasperazione della persona al punto di essere in primo piano, non si scontra con i tuoi principi che continui a esprimere?”.

“Se una persona taglia con quello che è il suo passato ci sta…ma dire di mantenere i principi mettendosi in mostra , secondo me è marketing….stai sfruttando l’onda….per carità fai bene, ma non fare la moralista perché coincide con quello che fai”.