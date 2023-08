Si avvicina sempre di più l’inizio di Amici 23 e il pubblico vuole sapere tutto su chi sarà presente e chi no. E ora è stato scoperto che ci sarà un grande ritorno nel programma di Maria De Filippi. Un nome impensabile fino a qualche mese fa, dopo che ormai il suo addio pareva fosse assodato. Invece ecco il colpo di scena, che permetterà ai telespettatori di rivedere all’opera una vecchia figura importante del talent show, in onda su Canale 5.

Ad Amici 23 questo grande ritorno sarà accolto certamente con positività dal pubblico. Intanto, c’è pure da registrare maggiore chiarezza su quanto accadrà con i professori. Svelato infatti quasi ufficialmente il futuro di tutti gli insegnanti. Parliamo ovviamente di Arisa, Raimondo Todaro, Emanuel Lo, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Si è saputo chi rimarrà e chi invece si concentrerà su altre ed interessanti esperienze lavorative.

Amici 23, c’è un grande ritorno nel talent di Maria De Filippi

Innanzitutto, prima di rivelarvi chi ad Amici 23 farà il suo grande ritorno, il sito Dagospia ha confermato che prenderanno parte al talent show Mediaset Zerbi, Celentano, Lo, Cuccarini e anche Todaro, nonostante le voci degli scorsi mesi riguardante una lite con Maria. Dovrebbe restare al suo posto, mentre chi andrà via al 100% sarà Arisa, pronta a mettersi in gioco come coach nel programma Rai The Voice Kids, presentato da Antonella Clerici.

In sostituzione di Arisa dovrebbe esserci, sempre secondo Dagospia, Anna Pettinelli, che è stata protagonista in Amici 19, 20 e 21 prima dell’addio della scorsa edizione. Ma a distanza di appena un anno, sarebbe pronta a ritornare in pompa magna e a prendere il posto della cantante. Quest’ultima potrebbe inoltre presentare una sua canzone ad Amadeus, nella speranza di concorrere alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

Anna Pettinelli, oltre ad essere stata insegnante di canto ad Amici, dal 2020 è diventata pure opinionista de La vita in diretta di Matano su Rai1. Lavora anche come conduttrice radiofonica a RDS, dove svolge anche il ruolo di coordinamento speaker.