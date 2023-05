C’era molta attesa per la partecipazione di Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi 2023. L’ex suora, vincitrice del talent Rai The Voice of Italy ed ex concorrente di Ballando con le stelle, è arrivata in Honduras e pian piano si è aperta raccontando qualcosa della sua vita privata. Ad aprile il sito MowMag, in un articolo a firma della giornalista Grazia Sambruna, aveva anticipato l’outing di uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023.

“Circola, tra TikTok e Twitter, un reel che vede protagonista Cristina Scuccia, la ex suora vincitrice di The Voice. Nel video possiamo vedere la nostra scagliare languide occhiate all’indirizzo di un’altra signorina spiaggiata con lei in Honduras, tale Claudia Motta. Stando a quanto ci riferisce una gola profonda ci potrebbe essere aria di coming out sotto le palme della trasmissione“, si leggeva sul sito.

Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi 2023: “Ilary, basta con le domande”

A rivelare qualcosa di più su Cristina Scuccia ci aveva pensato l’opinionista Vladimir Luxuria, che durante una puntata in diretta aveva stuzzicato la naufraga con domande molto intime. Domande che avevano fatto infuriare il web: “L’induzione al coming out in prima serata è più trash di tanti triangoli amorosi del Grande Fratello. Provo squallore”, “Vladimir vuole palesemente far fare coming out (o outing, non so quale sia il termine giusto) a Cristina. Non trovo corretto forzarla di questa maniera”, si leggeva su Twitter.

Durante la puntata andata in onda lunedì 23 maggio, è arrivata la confessione di Cristina Scuccia. “Inizio a sconfiggere tante paure – ha raccontato -, inizio a essere più sicura del posto in cui mi trovo e a lasciarmi andare”. “Poco prima di iniziare questa avventura avevo detto che non ne avrei parlato, prima di venire qui ho conosciuta una persona a Madrid, è entrata in punta di piedi nella mia vita sapendo il mio passato e rispettarlo. L’amore è bello e nonostante abbia cercato di trattenerlo”.

“Pochi mesi prima di arrivare qui l’ho conosciuta – ha raccontato Cristina Scuccia -, ci sto pensando tanto in questo periodo. Non mi sarei mai lasciata andare alla prima persona che passava. Non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa qua, la mia uscita è dovuta ad altro – ha precisato ancora la naufraga -. Per questo non mi va tanto di parlarne, è una cosa preziosa che voglio custodire”.

“Mi sento in imbarazzo anche nei confronti di mia madre: penso sia stata una doccia fredda per lei, essendo una cosa all’inizio volevo viverla per me. Quando l’ho detto a Helena mi sono sentita più leggera”. Ovviamente Ilary Blasi ne ha voluto sapere di più e ha iniziato a fare molte domande alla naufraga. Cristina Scuccia però ha perso la pazienza e ha stoppato la conduttrice che continua a incalzarla con le domande: “Diciamo che vive in Spagna, basta Ilary con le domande”, ha tuonato Cristina Scuccia.