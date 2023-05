All’Isola dei Famosi sono arrivate importanti confessioni di Cristina Scuccia sotto l’aspetto sentimentale. Interpellata dalla conduttrice Ilary Blasi, è parsa anche un po’ infastidita dall’insistenza delle domande ma ha comunque fornito qualche spiegazione in più. E ha ammesso di avere attualmente il cuore impegnato, anche se per ora sono distanti anche alla luce della sua avventura in Honduras. E ha anche fatto sapere che sua madre ne fosse ancora all’oscuro.

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Cristina Scuccia aveva dichiarato in diretta televisiva: “Se mi manca qualcuno? Poco prima di iniziare questa avventura avevo premesso che non avrei mai detto nulla, ma.. Ormai.. Ho conosciuto una persona a Madrid. Ci conosciamo da pochissimo. Questa persona è entrata in punta di piedi nella mia vita, tengo tanto a lei, è una persona importante. Mamma scusa se vieni a sapere questa cosa così in tv”.

Isola dei Famosi, Cristina Scuccia fidanzata: ora parla la madre

Quindi, come ha fatto comprendere la concorrente dell’Isola dei Famosi, Cristina Scuccia non ha intenzione di rendere pubblici tutti i particolari della sua storia d’amore. L’ex suora ha parlato semplicemente di una persona, senza specificare ufficialmente se si tratti di un ragazzo o di una ragazza, che ha voglia di proteggere fino in fondo. E ora a rompere il silenzio è stata la madre della naufraga, Raffaela Rizza, come riportato dal sito Blogtivvu.

La signora ha dichiarato sulla figlia Cristina: “Come dice Papa Francesco: ‘Una mamma sa custodire, collegare nel cuore e vivificare’. L’amore per una figlia è un grande dono e la felicità di Cristina è la mia. Qui la seguiamo tutti, i nipotini non vedono l’ora di rivederla, soprattutto nonna Lucia. Spero queste mie righe possano arrivarle. Aspetto il suo ritorno per abbracciarla e parlare da sole di tutto ciò che desidera, io sarò sempre con lei“, ha chiosato Raffaela Rizza.

All’inizio dell’Isola la mamma, ospite in studio all’Isola dei Famosi, disse sulla giovane: “D’altronde non è il suo primo salto nel vuoto. Se lei incontrerà l’amore? Beh, perché no, ben venga”. E Cristina Scuccia l’amore lo aveva invece già trovato.