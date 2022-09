Cristina Quaranta, tanta paura quando è svenuta nella Casa. Sono stati momenti concitati al GF Vip 7. Tutto è successo durante una chiacchierata tra Antonella Fiordelisi ed Elenoire Ferruzzi, quindi le urla: “Aiuto, aiuto, è svenuta”. Sentite le grida, si sono precipitate nella zona beauty dove le telecamere hanno inquadrato l’ex Non è la Rai in terra, priva di sensi.

Chi era collegato con la diretta h24 del GF Vip 7 ha visto Cristina Quaranta stesa al suolo e i primi soccorsi prestati dalle coinquiline, che cercavano di farla riprendere alzandole subito le gambe. Poi però è scattata la censura audio e video della regia.

Leggi anche: Cristina Quaranta: età, altezza, peso, figlia, ex marito, fidanzato





Cristina Quaranta svenuta, “il motivo del malore”

Tutti preoccupati, anche il pubblico ovviamente, fino a quando su Twitter il GF Vip 7 ha dato un breve aggiornamento sulle condizioni di salute della concorrente svenuta poco prima nella Casa: “Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata nella Casa di Grande Fratello Vip”.

Insomma, per fortuna niente di grave e la gieffina è potuta presto tornare dagli altri ma sul motivo del malore che ha portato allo svenimento nessun chiarimento. In realtà, come fatto notare da diversi utenti, fin dall’inizio della giornata aveva raccontato di avere alcuni problemi allo stomaco. E sarebbero stati proprio quelli, secondo The Pipol, a provocare il malore.

Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata nella Casa di “Grande Fratello Vip”. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 27, 2022

“Cristina Quaranta, oggi, è improvvisamente svenuta mentre si trovava nella zona beauty della casa del Grande Fratello. Parte del cast ha immediatamente allertato la produzione per chiamare i soccorsi. La regia ha subito staccato le riprese in attesa dell’ambulanza. Causa del malore pare sia stato un soufflé alle cipolle che purtroppo l’ha fatta stare male. Adesso per fortuna la Quaranta sta bene, ma rimarrà comunque sotto osservazione per alcune ore”, si legge.