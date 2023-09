È passata una settimana dal debutto e questa edizione di Uomini e Donne può dirsi già entrata nel vivo. Per i personaggi storici come Gemma Galgani ma anche Tina Cipollari (ha già avuto una brutta discussione in studio, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qua sotto) ma anche e soprattutto per i nuovi protagonisti. Sono tre i tronisti di questa prima parte di stagione: Brando, Cristian e Manuela Carriero, già nota al pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione a Temptation Island 2021.

L’ultima puntata andata in onda ha visto al centro dello studio i due tronisti maschi. Brando e Cristian hanno infatti iniziato a conoscere le prime corteggiatrici e Maria De Filippi ha mostrato al pubblico di UeD le esterne. La prima del tronista trevigiano è stata con Beatrix, laureanda in Scienze politiche di origine brasiliana, che ha scelto un’uscita al parco come location per la prima ‘uscita’. Uscita in cui è subito emerso un aspetto comune, l’abbandono.

UeD, Cristian dice ‘no’ alla corteggiatrice: cosa è successo in esterna

Beatrix ha infatti rivelato di essere arrivata in Italia, all’età di 7 anni, tramite adozione: “Lo scorso anno la mia madre biologica, in punto di morte, ha espresso la volontà di vedermi ma io non me la sono sentita”, ha detto non nascondendo la sua fragilità. E ancora: “Non sei il mio prototipo estetico, ma mi ha colpito il tuo carattere, la tua sensibilità”.

Poi è arrivato il turno di Martina. Anche si è aperta con Cristian sulla sua vita privata e parlando hanno scoperto che ad accomunarli c’è un rapporto profondo con la famiglia, in particolar modo con la nonna. Ma quando Martina propone a Cristian di andare in piscina resta spiazzata di fronte al suo rifiuto. Lo ha raccontato Maria De Filippi.

Anche la stessa conduttrice, oltre al pubblico social, è rimasta perplessa dall’atteggiamento del tronista e ha spiegato: “Non se l’è sentita perché ha pensato che fosse troppo presto, ma non credo che la richiesta di Martina avesse chissà che fine. Con 35 gradi, trovo normale fare un bagno in piscina, poi non so come sei abituato a fare il bagno in piscina”. “Io sono così poi ci sarà modo di fare il bagno in piscina in futuro”, ha detto il tronista.