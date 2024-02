Nuovo cambiamento all’orizzonte per il Grande Fratello. La decisione di Mediaset è praticamente ufficiale, stando a quanto rivelato in queste ore dal sito TvBlog. Tutto varierà in maniera importante dopo la fine di Sanremo 2024. Non erano questi i piani originari, ma i vertici dell’emittente televisiva di Pier Silvio Berlusconi sono arrivati a compiere una scelta differente.

I telespettatori del Grande Fratello sono stati quindi informati di questa novità. La decisione di Mediaset punta ad avere dei risultati positivi, che coinvolgono comunque anche altri programmi. Andiamo a vedere insieme che tipo di spostamento è stato fatto dal Biscione e come cambierà la programmazione, secondo le ultime news riferite dal portale.

Grande Fratello, nuova decisione di Mediaset: cosa cambia

TvBlog ha ricordato che il Grande Fratello, sempre per effetto della decisione di Mediaset, andrà in onda in diretta lunedì 5 febbraio e non ci saranno altri appuntamenti per non andare in sfida con Sanremo 2024. E un cambio è previsto anche per Ciao Darwin di Paolo Bonolis, che dopo il Festival della canzone italiana ritornerà ad essere protagonista di venerdì sera.

IL GF tornerà ad avere il secondo appuntamento della settimana di mercoledì sera: “Notizia dell’ultimo minuto, le ultime due puntate di questa ultima serie di Ciao Darwin tornano in onda di venerdì. Il mercoledì è stato riassegnato alla seconda puntata settimanale del Grande Fratello che, dopo Ciao Darwin, tornerà nella collocazione del venerdì sera di Canale 5 fino a fine edizione. Il mercoledì sarà poi assegnato alla nuova edizione di Michelle Impossible & Friends“.

Un’altra novità per il pubblico del GF, che però in queste ore è soprattutto preoccupato per le condizioni di salute di Garibaldi dopo un malore, che si è rivelato fortunatamente leggero. Dovrebbe ritornare in casa il prima possibile dopo il trasporto in ospedale delle scorse ore.