Il Grande Fratello si avvia verso le fine. Chiuderà i battenti lunedì 31 marzo dunque manca pochissimo all’ultima puntata durante la quale si conoscerà il nome del vincitore di questa edizione. La prima puntata, ricordiamo, è andata in onda il 16 settembre 2024 e alcuni dei concorrenti rimasti sono reclusi nella casa proprio da allora. Ovviamente la tensione è alle stelle, anche perché le eliminazioni continuano implacabili.

E rispetto a qualche tempo fa c’è ovviamente i concorrenti sono sempre più concentrati sul gioco. Alcuni più di altri, chiaro, e non è sfuggita la chiacchierata in giardino tra Lorenzo, Giglio e Shaila. Il gruppo ha iniziato a fare un’analisi piuttosto pungente sulle dinamiche del reality: secondo il modello e il parrucchiere, infatti, il programma gioca in modo preciso con alcuni concorrenti, prendendo come ‘bersaglio facile’ proprio gli Shailenzo.

“Così i concorrenti hanno smascherato gli autori del GF”

“Non siamo noi a creare dinamiche, ma è questo a creare dinamiche. Guarda la cosa mia e di Yulia, hanno fatto uscire quel video nella settimana di San Valentino, quando sapevano che avrei avuto più mancanza. Quindi adesso, con la cosa di Alfonso-Chiara, a chi potevano mettere in mezzo? Con Helena e Javier non ha senso, a me e Yuli neanche”, ha spiegato Giglio.

“C’è qualcosa di molto più grande che noi non controlliamo”, ha risposto Lorenzo, mettendo a paragone il reality di Signorini al gioco da tavolo ‘Risiko’. Poi sempre Lorenzo ha ipotizzato che sia stato proprio il Grande Fratello a voler giocare sulla presunta gelosia di Shaila nei confronti di Chiara perché a corto di dinamiche.

“Prima eravamo tutti sulla dinamica triangolo Helena-Javier-Zeudi. Si è chiusa quella cosa lì e se ne apre un’altra. I giocatori accaniti, posso dire come me, anche loro lo sanno e vanno a puntare tutti contro Chiara. Questa cosa durerà ancora un pochettino, c’è il potere dell’Orlando, ma quando finirà, se ne aprirà un’altra e andranno di nuovo sull’anello debole”.

I nostri che hanno sgamato il gioco del GF 😭👏🏼👏🏼👏🏼



(In tutto ciò ho capito che Shaila sa davvero fare tutto, tranne creare dinamiche 😂😂😂😂)#shailenzo #GrandeFratello pic.twitter.com/ypNdZtNBVt — Noel_tt ✨👑 (@noel_ttb) March 5, 2025

Anche Giglio ha qualcosa da dire: “Se fossi stato più debole e insicuro, avrei potuto creare qualsiasi dinamica possibile dopo il video di Yulia con l’altro ragazzo. Tutti avrebbero messo in dubbio il mio sentimento, Yulia sarebbe arrivata per un confronto etc. Ma a me di questo non frega un ca***, perché hanno trovato una persona che non è per niente gelosa ed è sicura di quello che ha costruito qua dentro”. Per il pubblico la storia è chiara: hanno capito a che gioco gioca il GF.