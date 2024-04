L’ultima edizione del Grande Fratello si è conclusa con la vittoria di Perla Vatiero. La 27enne ex volto di Temptation island ha ribaltato i pronostici e si è aggiudicata il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. A pesare sulla vittoria, anche la storia d’amore con Mirko Brunetti. “Non mi sono mai capacitata del fatto che ci fossimo lasciati. Non riuscivo a capire come una relazione così forte potesse non meritare un confronto, ho capito dopo perché evitavamo il confronto: perché eravamo consapevoli che incontrarci poteva riportaci indietro”, ha detto a Verissimo.

L’esperienza a Temptation Island, prima, ma soprattutto al Grande Fratello, poi, ha fatto rafforzare la consapevolezza di Perla: “Mirko è l’uomo della mia vita. L’ho sempre pensato e non ho mai smesso di pensarlo”. Oggi però la coppia vuole vivere fuori la loro storia senza ripetere gli errori del passato: “Abbiamo sbagliato ad andare a convivere subito. Oggi siamo pronti a viverci il futuro insieme con tranquillità, spensieratezza, leggerezza”.

Grande Fratello, le nuove foto di Perla non convincono

Fuori dal Grande Fratello, Perla Vatiero ha nuovamente incontrato gli amici Marco Maddaloni e Letizia Petris. Una cena tra amici, che però ha messo in luce un particolare che non ha convinto gli utenti del web, come fa notare anche Novella 2000: “Alcuni utenti hanno accusato Perla Vatiero di aver fatto abuso di Photoshop nello scatto postato insieme a Letizia Petris – si legge sul sito – e non sono mancati commenti molto duri nei suoi confronti. C’è anche chi ha fatto della becera ironia sulla foto delle due ex gieffine, che al momento non sono ancora intervenute per dire la loro”.

“Perla con le gambe allungate a dismisura e la faccia scavata”, “Ma questi non sono filtri . È totalmente un’altra persona”, “Foto stra-ritoccata…15/20 kg in meno..e 10 cm di altezza..incluso trucco..facile giocare sporco..poi la vedi senza filtri e non la riconosci..per carità”, “Il viso è di Elisabetta Gregoraci 🙏🏻 da non credere”, si legge tra i commenti del post pubblicato su X.

Nelle foto si vede infatti una Perla non proprio uguale a quella che abbiamo visto all’interno del Grande Fratello. Il viso è molto più scavato e in quella in cui posa in piedi sembra molto più magra e alta. “Sì, sì, uguale a come l’abbiamo purtroppo vista per più di 4 mesi! Chi vuol prendere in giro? Come diceva qualcuno, poraccitudine!”, “Accidenti la vittoria ha fatto miracoli”, “In questo Photoshop c’è un po di Perlona”, si legge ancora tra i commenti del post.