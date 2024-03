Il Grande Fratello è quasi terminato ma da qualche tempo ha fatto il suo ingresso una delle concorrenti che al momento è in vetta alle preferenze del pubblico italiano. Dopo Beatrice, prima finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini, Simona Tagli è riuscita a conquistare i telespettatori sconvolgendo gli equilibri della casa. Nell’edizione condotta da Alfonso Signorini, che ha visto il ritorno dei concorrenti vip e nip, l’ex conduttrice e showgirl ha rappresentato una grande novità.

“Sarà l’occasione di fare uno shampoo di gruppo, così tutti quanti si sveglieranno un po’. Sono una tigre travestita da gattino. Non sono una concorrente “comodino” che osserva le dinamiche, ma le affronto di petto”, aveva detto appena entrata al Grande Fratello. E così è stato.

>> “Tu sei ufficialmente in finale”. Grande Fratello, Alfonso apre la busta e dà la notizia più bella





Grande Fratello, Simona asfalta Anita e Falsone

Subito alleata di Beatrice Luzzi, Simona Tagli è riuscita a conquistare il pubblico del Grande Fratello e ora è una delle concorrenti più amate di questa edizione. Senza peli sulla lingua, con eleganza e ironia, la concorrente ha spesso asfaltato i suoi coinquilini diventando sempre di più grande protagonista del reality show in onda il lunedì e giovedì su Canale 5.

Durante la puntata si è parlato del nuovo intreccio amoroso tra Alessio Falsone e Anita Olivieri e sia Beatrice che Simona hanno commentato demolendo i sue. “Io non credo a questa farsa a questa messa in scena. io se fossi in Alessio ci penserei un miliardo di volte. Detto questo non ci vedo nulla di vero in questa nuova formazione“. “Nomino Anita perché ha mancato di fair play e in un colpo ne ha fatti fuori due, per cui la nomino. Ha fatto fuori Garibaldi e Edoardo”. “Una caduta di stile”, ha detto Simona rivolgendosi proprio ad Anita che ha cercato di rispondere. “La scorsa settimana dicevi che vedevi Edoardo come padre dei tuoi figli e poi ti sei buttata tra le braccia di Alessio”, ha detto ancora.

Simona: “Nomi Anita perché ha mancato di fair play e in un colpo ne ha fatti fuori due, per cui la nomino.

Ha fatto fuori Garibaldi e Edoardo.”



LA + BASTARDA CHE DISINTEGRA LETTERALMENTE ANICESSA.



GODURIAAAA #GrandeFratello pic.twitter.com/loTSW9PyzD — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 (@zabetta97) March 11, 2024

Simona ti avremmo salvata comunque ma questa ennesima asfaltata ad Anycess merita un'ovazione e altre email perché tu devi rimanere lì a farli schiattare #grandefratello pic.twitter.com/Z5htXtHpRl — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) March 12, 2024

Il pubblico di X ha pubblicato il filmato commentando e dando ragione a Simona Tagli. “Simona ti avremmo salvata comunque ma questa ennesima asfaltata ad Anycess merita un’ovazione e altre email perché tu devi rimanere lì a farli schiattare“, è il commento al video. “Si basta beneficenza e io da adesso fino alla finale salverò SOLTANTO Simona“, “Amo bea da matti ma concedetemelo, come nomina e asfalta Simona… senza paura alcuna… altro che frecciarossa, sei un razzo. simooooooo”, “Il ragionamento di Simona non fa una piega. Comunque io ho sempre pensato che la storia di Anita e il triturato fosse tutta una finta #grandefratelllo”, “Federico azzecarbugli, l’avvocato delle cause perse”, si legge su X.