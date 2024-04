Su Canale 5 è appena partita la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ma sui social si continua a parlare ancora molto dell’altro reality di casa Mediaset, il Grande Fratello. La casa è stata smantellata nei giorni scorsi, dal prossimo anno infatti il reality si svolgerà più a Cinecittà, ma in altri studi. Tuttavia ogni giorno escono fuori nuove magagne e altrettanti inciuci avvenuti nei mesi scorsi dentro il loft e di cui finora non si sapeva niente. Come quello riportato poco da Deianira Marzano, al regina del gossip. Una cosa che non era mai successa prima.

L’edizione appena conclusa del GF continua a regalare sorprese ai telespettatori. E in un certo senso anche ai protagonisti stessi del reality. Molti di loro infatti, soprattutto quelli usciti per ultimi, solo adesso che tutto è finito e sono andati a riguardare i filmati hanno scoperto tutto quello che è avvenuto veramente dentro la casa, anche le cose che gli erano sfuggite. Beatrice, per esempio, ha raccontato di aver scoperto dichiarazioni che non le sono piaciute affatto di Greta Rossetti sul suo conto. Ma fin qui nulla di strano, sono le logiche del reality. Adesso invece c’è dell’altro.

Grande Fratello, ancora liti tra gli inquilini dopo la fine del reality

Deainira Marzano ha lanciato una notizia che ha davvero incredibile, ma di cui non si può dubitare visa la fonte sempre super informata sui fatti che riguardano il GF e tutto ciò che orbita intorno: “Due ex concorrenti gf hanno discusso al telefono perché uno/a ha scoperto che l’altro/a ha preso alcuni suoi vestiti quando era ancora all’interno della casa”. Ma non finisce qui, perché c’è un seguito: “La cosa è stata riportata da un altro Gieffo che gli ha riconosciuto i vestiti durante una cena e infatti ha litigato anche con lui che ha riportato la cosa. Che inciuci”.

Dentro la casa era abitudine per i concorrenti prestarsi spesso dei capi di abbigliamento, anche quelli intimi, Basti ricordare quando Grecia Colmenares prestò il proprio babydoll a Perla Vatiero per la notte in tugurio con Mirko Brunetti. Spesso capitava anche che gli inquilini si “appropriassero” di capi lasciati dagli altri concorrenti che venivano eliminati. Anche se poi questi li richiedevano indietro.

Il caso che riporta Deianira Marzano invece è assolutamente inedito. A questo punto bisognerebbe capire quando un gieffino avrebbe sottratto i vestiti all’altro e come mai questo ultimo non se ne sia accorto subito. Come si dice in questi casi: la casa nasconde, ma non ruba.