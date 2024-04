Momento inaspettato all’Isola dei Famosi, con Matilde Brandi che ha fatto rimanere tutti a bocca aperta. Mentre Vladimir Luxuria l’aveva chiamata per fare una cosa molto importante, è successo un imprevisto in piena diretta. Le telecamere l’hanno beccata proprio in quella fase clou e lei si è subito girata per chiedere scusa alla conduttrice e ai telespettatori.

Il pubblico dell’Isola non si aspettava di vedere Matilde Brandi in quel modo, ma inevitabilmente è successo l’impensabile. C’era la fase delle nomination, infatti la showgirl è stata interpellata per fare il suo nome, che è ricaduto su Daniele Radini Tedeschi. Quando ha terminato la stessa, stava per tornare dagli altri naufraghi quando si è verificato questo episodio.

Isola dei Famosi, imprevisto per Matilde Brandi: “Scusatemi”

Improvvisamente all’Isola dei Famosi Matilde Brandi si è girata per riunirsi agli altri concorrenti, quando è caduta a terra. Lei è sparita per qualche istante dall’inquadratura e in studio c’è stata preoccupazione. Quando poi si è compreso cosa fosse realmente accaduto, inevitabilmente il pubblico presente in studio non è riuscito a trattenere le sue risate.

Matilde sarebbe inciampata ed è quindi finita a terra. Forse ha urtato il pavimento perdendo l’equilibrio, ma si è poi rivolta verso le telecamere e ha chiesto scusa. Non è successo nulla di particolarmente grave e non si è fatta fortunatamente male. E sui social in tanti hanno riso per questo momento esilarante e che ovviamente non era affatto previsto.

ODDIO MA QUESTA CADUTA RANDOM DI MATILDE 😭😭 #isola pic.twitter.com/0STpZQVGfz — trashtvstellare (@tvstellare) April 15, 2024

Sui social c’è chi ha subito ricordato che Matilde Brandi è solita fare queste cadute anche un po’ goffe. Un ‘incidente’ simile era avvenuto anche quando partecipava come concorrente al Grande Fratello Vip.