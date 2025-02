La storia tra Alfonso D’Apice e Federica Petagna ha catturato l’attenzione del pubblico sin dalla loro partecipazione a Temptation Island nel 2024. La coppia, dopo otto anni di relazione, ha deciso di mettere alla prova il proprio legame nel celebre reality show, ma l’esperienza ha evidenziato crepe profonde, portando alla loro separazione definitiva. Alfonso e Federica si sono conosciuti quando lei aveva 12 anni e lui 17. Il loro primo incontro è avvenuto grazie alla madre di Federica, che ha scelto il locale dove Alfonso lavorava per festeggiare un compleanno.

Da quel momento, i due hanno iniziato a frequentarsi, costruendo una relazione che sarebbe durata quasi un decennio. Nel 2024, la coppia ha deciso di partecipare a Temptation Island per testare la solidità del loro rapporto. Tuttavia, l’esperienza nel villaggio ha messo in luce insicurezze e tensioni latenti. Federica ha mostrato interesse per il tentatore Stefano Tediosi, mentre Alfonso ha manifestato gelosia e insicurezza. Queste dinamiche hanno portato a frequenti discussioni e, infine, alla decisione di separarsi.





Alfonso D’Apice avrebbe contattato Federica appena uscito dal GF

Dopo la rottura, entrambi hanno partecipato al Grande Fratello, dove hanno avuto l’opportunità di confrontarsi nuovamente. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello, Alfonso si è avvicinato a Chiara Cainelli, iniziando una nuova relazione. Nonostante ciò, dopo l’eliminazione dal reality, Alfonso avrebbe tentato di ricontattare Federica.

Secondo le indiscrezioni riportate dagli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza, Alfonso avrebbe cercato un confronto con la sua ex. Si legge sui social dei due ‘investigatori’: “Deia mia cugina conosce Federica. Mi ha detto che Alfonso l’ha sentita dopo essere uscito dalla Casa. Tutto molto strano e Stefano allo scuro”, ha scritto un utente tra i Direct di Deianira Marzano a proposito dei due ex concorrenti del Grande Fratello.

Poco dopo Amedeo Venza ha specificato: “Più che altro lui avrebbe scritto a lei. Ma lei non vuole saperne nulla e avrebbero discusso”. Insomma, Federica avrebbe fatto sapere ad Alfonso che non ci pensa assolutamente di tornare con lui o di lasciargli aperta qualche speranza. Staremo a vedere se le cose andranno davvero così. Nel frattempo qualcuno dovrebbe far sapere a Chiara Cainelli dentro la casa che con il ‘suo’ Alfonso, forse, c’è un problema di fondo.

