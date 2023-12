Dopo Temptation Island e Grande Fratello, per Mirko Brunetti si potrebbero aprire le porte di un altro programma Mediaset. L’indiscrezione è stata lanciata da Lorenzo Pugnaloni sul suo account Instagram e la notizia ha ovviamente scatenato gli ormai famosi ‘Perletti’. Ma andiamo con ordine e vediamo a come si è arrivati a questa succosa indiscrezione sull’ex concorrente del Grande Fratello.

Mirko Brunetti è stato al Grande Fratello e nel periodo all’interno della casa ha potuto vivere nuovamente con le sue ex, Perla e Greta. La prima è quella con cui era approdato a Temptation Island, mentre la seconda è quella conosciuta durante il reality delle tentazioni e per la quale ha concluso la sua storia d’amore con la prima. Nonostante l’iniziale grande consenso del pubblico, dopo l’ingresso delle due ex Mirko ha perso popolarità e due settimane fa è stato ‘cacciato’ dalla casa grazie al televoto.

Mirko Brunetti, dopo il Grande Fratello va a Uomini e Donne

Uscito dal Grande Fratello, Mirko Brunetti ha ribadito di voler bene a Perla e Greta ma di voler restare da solo e non voler più proseguire una storia con una delle due. Ed è così che in queste ore è scoppiata una bomba gossip sull’ex gieffino. A lanciarla è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, sempre molto informato sui fatti di Uomini e Donne e quindi fonte attendibile. Il blogger non ha dato la notizia per certa, ma visti i precedenti la possibilità che l’ex gieffino – molto amato dal pubblico a casa nonostante le ultime vicende al GF – possa approdare nel dating show di Maria De Filippi è molto alta.

“Mirko Brunetti a Uomini e Donne come tronista? Potrebbe essere una cosa da non escludere per la seconda parte del programma. Dopo Brando e Cristian dovrebbero scendere due tronisti nuovi: un uomo e una donna e, insieme a Ida Platano già presente, formare il nuovo trio”, si legge nella Instagram story pubblicata da Lorenzo Pugnaloni. E ovviamente, sui social, i fan di Mirko si sono scatenati con commenti e possibili scenari tra Perla e Greta.

La prova del nove per M sarebbe che Maria gli proponesse il trono, se lui dicesse di si allora ci sarebbe la risposta definitiva a stá storia, ma infondo io credo che in molti abbiamo il dubbio che invece potrebbe accettare….. #Perletti #Grandefratello — Francesca Rossini (@Frances18720161) December 19, 2023

“La prova del nove per Mirko sarebbe che Maria gli proponesse il trono, se lui dicesse di si allora ci sarebbe la risposta definitiva a sta storia, ma in fondo io credo che in molti abbiamo il dubbio che invece potrebbe accettare”, “Posso accettare Mirko sul trono solo se lo condivide con Perla…questo sarebbe cinema x davvero”, “Raga, a Perlì verrà offerto il trono a breve, Mirko scenderà per corteggiarla…vabbè, vado a farmi una tisana perchè sto vaneggiando”, sono alcuni dei commenti lasciati su Twitter.