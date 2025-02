Non solo la rabbia perché Helena non è risultata la prima finalista donna di questa edizione del Grande Fratello, ora per parte del pubblico dovrebbe proprio uscire. Non avrà guadagnato il pass per l’ultima puntata ma di certo la modella brasiliana è la concorrente che finisce più spesso al centro di dinamiche e attenzioni. Nel bene e nel male, certo.

Lunedì 24 febbraio 2025, su Canale 5 è andata in onda la 34esima puntata, caratterizzata anche dall’ennesimo scontro tra Helena e Zeudi. La loro amicizia è finita da un pezzo ma non perdono occasione per attaccarsi e criticarsi. Helena ormai non crede più all’ex Miss Italia, pensa che sia una persona falsa che è interessata solo alla visibilità ed è per questo che non vuole più avere un rapporto con lei.

GF, Helena richiamata dagli autori: “Non è giusto”

E in diretta Helena ha di nuovo messo in dubbio l’orientamento sessuale dell’ex amica, che è poi sbottata e, visibilmente infastidita, ha invitato la modella a restare in silenzio e a non mettere più in discussione il fatto che le piacciono le donne. Non è la sola, anche Stefania (che per la cronaca è momentaneamente uscita dalla casa) è convinta che Zeudi volesse creare la ship solo perché l’avrebbe resa più forte al televoto.

Le discussioni sono proseguite anche nella notte e il giorno successivo alla puntata. Helena di nuovo nel mirino del gruppo che, ormai è chiaro a tutti, è dalla parte di Zeudi. Ma siccome la vera regina della casa per molti è soltanto lei, allora stanno iniziando a fioccare messaggi come “Helena Prestes, lascia quella casa e fagli fare il 5% di share”, “Helena abbandona questo circo. Parlare con il suo agente e farla uscire. Non può continuare ad essere bullizzata dagli autori e dai loro protetti”.

Helena chiamata in confessionale perché stava sgravando per l’ennesima volta. Raccomandata #grandefratello — Nana (@_nana4__) February 25, 2025

ZEUDI di punto in bianco ha attaccato Helena per il discorso di ieri, e' arrivata all'improvviso con un "sciaquati la bocca su mia mamma!" Riferito alla puntata di ieri sera. Ma Helena non ha offeso sua madre. Poi subentra un attacco di Lorenzo con cattiveria ad Helena! Mo basta! pic.twitter.com/zB83eJYRHx — Cinzia T. (@6170014e0446462) February 25, 2025

Questo anche perché nel bel mezzo dell’ennesima lite con Zeudi, supportata da molti altri inquilini della casa come Shaila e Lorenzo, Helena è stata improvvisamente chiamata dagli autori in confessionale. E se c’è chi crede che sia “una raccomandata” perché “stava sgravando per l’ennesima volta”, per altri è solo un modo di proteggere gli altri che così “continuano a parlare di lei senza che possa difendersi”.