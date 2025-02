Grande Fratello, Javier Martinez avverte Mariavittoria. Nell’ultima puntata di lunedì 24 febbraio c’è stato un voltafaccia piuttosto inatteso. Quando ad Amanda Lecciso è stato chiesto di scegliere un concorrente da portare con sé al ballottaggio per la finale non ha scelto come molti aspettavano l’amica Mariavittoria, ma Stefania Orlando. Tra l’altro quest’ultima è anche uscita, anche se solo momentaneamente.

Ecco che subito dopo Mariavittoria non si è lasciata scappare l’occasione per vendicarsi, contribuendo col suo voto a mandare Loredana in nomination. Ma è il momento delle strategie, come dimostra il piano di Lorenzo Spolverato per ‘far fuori’ Helena Prestes, mandandola al televoto con Zeudi Di Palma. E così Javier Martinez ha voluto lanciare un avvertimento proprio a Mariavittoria.

Javier invita Mariavittoria a far attenzione a Lorenzo e Shaila

Al termine della diretta Javier Martinez ha voluto scambiare due chiacchiere con Mariavittoria. L’atleta argentino ha messo in guardia la fidanzata di Tommaso Franchi. Il concorrente, infatti, ha notato che appena è successa la cosa con Amanda, Lorenzo e Shaila si sono avvicinati a Mariavittoria. E non pensa che sia stato un gesto di vicinanza autentica.

“Stai molto attenta – ha detto Javier a Mariavittoria Minghetti – adesso perchè la gente prende poi la palla al balzo. Non è un caso che Lorenzo e Shaila sono arrivati lì al tuo fianco. Guardale le cose”. Dal canto suo Mariavittoria ha risposto di aver notato tutto: “Io le guardo, ti ringrazio per l’avvertimento, ma tranquillo che io guardo tutto”.

In seguito Javier ha cercato di riflettere sulla decisione di Amanda Lecciso: “Anch’io ci sarei rimasto male fossi stato al tuo posto. Però lei si è presa tanta mer** da parte di tutti. Ci sta che ci sei rimasta male, anche se penso che forse sei proprio tu ad averla presa meglio”. Effettivamente Mariavittoria dimostra di aver già superato, almeno in parte, la cosa, anche se non dimentica: “Ci sono rimasta male, ma so ridimensionare e capire. Me l’aspettavo comunque per una serie di motivi”. Ma, ha aggiunto, delle conseguenze ci saranno…

