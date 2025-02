La recente eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello ha suscitato un’ondata di delusione tra i suoi numerosi fan, che speravano di vederla come seconda finalista del reality show. La puntata del 24 febbraio 2025 ha visto Jessica Morlacchi prevalere su Helena in un televoto serrato, ottenendo il 57,18% delle preferenze contro il 39,81% della modella brasiliana. La mancata qualificazione di Helena alla finale ha lasciato molti sostenitori amareggiati. Sui social media, numerosi fan hanno espresso il loro disappunto, mettendo in discussione l’esito del televoto e ipotizzando possibili manipolazioni.

Alcuni hanno evidenziato come Helena fosse stata una delle protagoniste più discusse e presenti all’interno della Casa, rendendo la sua eliminazione ancora più sorprendente. Dopo la delusione cocente, Helena ha manifestato il suo rammarico per non aver raggiunto (ancora) la finale. Però una critica la dobbiamo fare quasi d’ufficio: questa edizione del Grande Fratello è stata caratterizzata da una forte presenza e influenza dei vari fandom.





Gruppi di sostenitori si sono organizzati sui social media per supportare i loro concorrenti preferiti, influenzando spesso l’andamento dei televoti. Nel caso di Jessica Morlacchi, il suo fandom è riuscito a mobilitarsi efficacemente, garantendole un posto in finale a discapito di Helena. Tuttavia, l’influenza dei fandom ha sollevato alcune critiche. Molti spettatori hanno lamentato un’eccessiva polarizzazione e comportamenti aggressivi da parte di alcuni gruppi di fan, trasformando il reality in una sorta di “guerra” tra fazioni.

Questo clima teso ha portato a discussioni accese online e ha sollevato interrogativi sull’effettiva rappresentatività dei televoti. I fan sfegatati di Helena hanno poi chiesto a gran voce a lei, Javier e Amanda di uscire subito, fare le valigie e andarsene perché non c’è modo di vincere. “Questo programma è falso”, scrive un altro utente su TikTok e ancora: “Spero arrivi un aereo che vi faccia capire che non si può vincere, fate le valigie”.

In effetti all’interno della Casa, le alleanze tra concorrenti hanno giocato un ruolo cruciale nell’influenzare le nomination e, di conseguenza, l’esito dei televoti. L’alleanza tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, soprannominata “Shailenzo” sta mietendo le prime vittime. Helena sarà una di loro?

