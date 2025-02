Nella serata del 24 febbraio il Grande Fratello ha annunciato la seconda finalista dopo Lorenzo. Jessica ha conquistato il pass per l’ultima puntata, ma se lei e i suoi amici nella casa hanno esultato, non si può dire lo stesso per molte persone al di fuori del programma. Infatti, sul web si sono scatenate mille polemiche in seguito a questa decisione inaspettata del televoto.

Erano tutti certi che Helena potesse farcela, invece la seconda finalista del Grande Fratello è stata Jessica. La cantante, così come la sudamericana, aveva goduto di un ripescaggio per ritornare nel reality show, dopo il caos successo con la Prestes e la volontà della cantante di abbandonare il programma. Ma davvero in tanti hanno protestato in particolare sul social network X.

Grande Fratello, polemiche su Jessica dopo essere diventata la seconda finalista

E in rete è successo di tutto dopo l’annuncio che Jessica era appena diventata la seconda finalista del Grande Fratello, superando una forte concorrenza. Questi alcuni commenti: “L’Italia è proprio alla deriva, in finale quella che mangia, fuma e dorme tutto il giorno”, “Che ingiustizia, Jessica finalista per dispetto a Helena. Per me finisce qui”, “Hanno esultato in salone non per Jessica in finale, ma per far rosicare Helena, che tossicità”.

Altri ancora hanno aggiunto: “Comunque godo nel vedere la felicità di Lollino che brinda a Jessica come seconda finalista, guardando sarcastico Helena mentre pensa che sia una sua vittoria. Questo vale tutte le delusioni di questo GF”, “Non credo nei sondaggi, grazie ai fandom…”.

Nn credo nei sondaggi😅



"Sappiamo tutti che Helena è la vincitrice del GF"

cit.Jessica Morlacchi



Grazie ai Fandom zecchefess e scemenzo e Company😎#Heleners #Helevier pic.twitter.com/xxIAh1YSeE — Jo (@JosephineBe) February 25, 2025

#grandefretello cmq io stamattina GODO nel vedere la felicità di lollino che brinda a Jessica come seconda finalista guardando sarcastico Helena mentre pensa che sia una sua vittoria..questo vale tutte le delusioni di questo gf #zecca #heleners — @anto.manzoborgo (@manzoborgo) February 25, 2025

Jessica seconda finalista, ovvero quella che mangia, fuma e dorme tutto il giorno. L'Italia è proprio alla deriva#grandefratello — crazy elf (@crazyelf14) February 25, 2025

No grazie, avevo già spento dopo la "eliminazione" di Iago. Stamattina mi sono svegliata con Jessica 2a finalista decretata dai bot Zelena e Shailenzo. Per me basta cosi — Emma DM (@MoonRos) February 25, 2025

Che ingiustizia .Jessica finalista, per dispetto a Helena. Per me finisce qui. #helenaabbandona

🙏 https://t.co/QwIjnr98cD — mimi (@PaolaVannini3) February 25, 2025

In quel salone hanno esultato non per Jessica in finale, ma per vedere Helena rosicare.



Cosi come i fandom hanno fatto finalista Jessica non per merito ma soltanto per impedire la finale a Helena.



La tossicità di questo programma.#grandefratello — Valy. (@Valyy____) February 25, 2025

Questo vale anche per la finalista Jessica

Vale per un iago

Vale per tutti

Favoritismi direi che molti altri ne hanno goduto e da parecchi mesi — marzia (@marzi40570) February 25, 2025

E vedremo come reagirà Helena, se riuscirà a mantenere la calma e a conquistarsi più in là l’accesso alla finale. Per ora resta la goduria di Jessica, ma con tantissimi telespettatori che sono contro di lei.