Si parla ancora del caso di Francesco Benigno all’Isola dei Famosi. Secondo quanto riferito dalla produzione del reality show condotto da Vladimir Luxuria, il naufrago, appena sbarcato in Honduras, è stato cacciato dal programma. “Il concorrente è stato squalificato a seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento”, ha annunciato la produzione del reality in una nota, ma l’attore ha rispedito al mittente le accuse e ha dato la sua spiegazione.

Vediamo cos’ha detto nei suoi video social e a Fanpage, al quale ha svelato nuovi dettagli sul caso che sta tenendo banco in queste ore. Tutto nascerebbe da una discussione tra lui e Artur. “Lo scontro verbale stava sfociando in uno fisico da parte sua. Quando l’ho visito avvicinarsi ho raccolto un legnetto e l’ho alzato, ma senza usarlo. Lui non mi ha colpito e allora io ho ributtato il pezzo di legno per terra. Poi mi sono allontanato, mentre lui iniziava a dire frasi minacciose”, ha detto Benigno.

“Cosa mi hanno fatto”. Francesco Benigno choc dopo la squalifica all’Isola dei Famosi: “Ecco la verità”





Isola dei Famosi, nuovo dettagli sul caso Francesco Benigno

“Non ho mai alzato le mani in vita mia e non l’ho fatto questa volta. Anzi, circa mezz’ora dopo il litigio, Daniele ci ha fatto stringere la mano. Ci siamo chiariti subito, tanto che il giorno dopo gli ho anche ceduto il granchio che avevo pescato la mattina”, ha rivelato. L’attore ha parlato anche di Elenoire Casalegno: “Ho visto Eleonoire che mi ha detto di non potersi pronunciare, anche se in una clip ha parlato del mio ritiro. Sarà querelata per aver detto il falso, avrebbe dovuto chiedermelo. Vladimix Luxuria assente. Il produttore ha sentito mia moglie ma non ha dato spiegazioni. Hanno fatto un processo alle intenzioni”.

Francesco Benigno è un fiume in piena e parla anche di un produttore che avrebbe tentato di ostacolare la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. “Dopo il litigio il produttore è venuto da me e mi ha chiesto di raccontargli l’accaduto. Mi ha risposto che avrebbero visto le immagini e preso delle decisioni nei confronti di chi ha sbagliato. Poi il giorno dopo gli autori mi hanno chiesto di andare con loro perché dovevano parlarmi. Io ho dei precedenti con uno di loro, che da diversi mesi sta facendo di tutto per non farmi fare l’Isola”.

“Volevano costringermi a dichiarare il falso in cambio di soldi, dire che mi sono ritirato perché mi mancava mia moglie. Ho poi scoperto che i soldi di cui parlavano non erano quelli delle 10 settimane previsti del contratto, ma solo delle 2 in cui sono stato sull’isola. Così facendo, non sarei andato più in studio e nessuno avrebbe più parlato di me. Lo hanno fatto per soldi”, ha accusato ancora.

“Quando era venuto a Palermo mi aveva fatto alcune domande per l’Isola, a cui io non avevo risposto perché mi erano sembrate senza senso ai fini di un reality. Mi aveva organizzato anche una seduta con uno psichiatra perché voleva farmi passare per pazzo. L’amministratore delegato di Banijaay mi ha confessato che da parte sua c’era stato un tentativo di farmi fuori. Ora ha approfittato di questa stupidaggine per farmi uscire, senza che ci fosse un valido motivo. Il produttore mi ha minacciato di partire il giorno stesso dall’Honduras, altrimenti mi avrebbe lasciato fuori dall’albergo senza un luogo in cui mangiare, dormire e senza mezzi per tornare in Italia”, ha rivelato ancora l’attore che in queste ore continuerà la sua battaglia per la giustizia.