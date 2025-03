"Cosa mi ha fatto Helena". Grande Fratello, Zeudi è un fiume di lacrime. Shaila la consola, ma poi si scopre tutto (VIDEO)

La relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez continua a suscitare dibattito tra i concorrenti del Grande Fratello. Oggi, Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma si sono trovate a discutere dei comportamenti della coppia, in particolare dei loro rapporti sessuali, che secondo loro disturberebbero il sonno degli altri inquilini. “Hai visto come urlava? Io ero entrata, loro si erano accorti che io fossi entrata e hanno continuato”, ha esordito Zeudi, commentando il fatto che Helena e Javier non sembrano preoccuparsi degli altri concorrenti durante i loro momenti intimi.

Shaila Gatta ha voluto commentare la situazione con le amiche Chiara e Zeudi, che in questi mesi hanno avuto a che fare con Javier, che poi si è fidanzato con Helena Prestes: “Non capisco perché debbano urlare, anche a lui fa bene tutto questo. Ormai sono complici. Alle due di notte, urlare così… Quando lo facevamo noi, si lamentavano”.

Grande Fratello, Zeudi in lacrime con Shaila

“La doppietta l’hanno fatta, quando fai l’amore almeno non urlate. A noi ci avete mai sentito? Va bene tutto, ma siamo comunque in casa con altre dieci persone. Anche questa cosa che devi sc*oprire e chiudi la porta, la stanza non è la vostra”, ha commentato ancora Shaila rivolgendosi alle sue amiche.

Zeudi, che recentemente ha avuto diversi scontri con Helena, ha aggiunto: “A me non interessa, lo dico solo per dire. In quel momento dovevo dormire e non ho risposto alla loro provocazione. Avrei voluto chiedere loro di fare silenzio, ma avrei finito per rispondere alla provocazione”.

Più tardi, Zeudi si è sfogata con Shaila dicendo che Helena la sta provocando da un sacco di giorni, ma in realtà non si capisce bene a cosa si riferisca. La ballerina la invita a resistere e dice che Helena è una donna che tende a provocare, ma la miss non deve cedere. Per Shaila, la brasiliana è felice perché, a modo suo, ha vinto conquistando l’amore di Javier. “Ma non mi interessa della sua coppia finta” commenta pungente l’ex Miss Italia che con Javier aveva avuto un’intesa prima del rientro in gioco di Helena.

Zeudi e Shaila litigano per fatti loro, legati alla prova.



H mentre si fa la doccia e canta.



Zeudi “mi sono arrabbiata con te perché H mi provocava, cantava sotto la doccia perché GODEVA a vedermi litigare con te”



MA LA CAPITE LA MALVAGITÀ? #heleners #helevier #GrandeFratello

E infatti, secondo molti utenti, l’umore di Zeudi è dato proprio dalla gelosia nei confronti di Helena e Javier. “Zeudi e Shaila litigano per fatti loro, legati alla prova. H mentre si fa la doccia e canta. Zeudi “mi sono arrabbiata con te perché H mi provocava, cantava sotto la doccia perché GODEVA a vedermi litigare con te” MA LA CAPITE LA MALVAGITÀ?”, si legge infatti su Twitter.