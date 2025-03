Il Grande Fratello di Tommaso è ormai finito definitivamente, dopo l’eliminazione decretata nella scorsa puntata. Il giovane idraulico ha deciso di fare subito rientro nella sua città di origine, ovvero Siena. Ora il papà di lui, il signor Giacomo, ha rotto il silenzio e ha svelato alcuni dettagli sul figlio che coinvolgono Mariavittoria.

Dopo il Grande Fratello, Tommaso ha ammesso di volersi godere la libertà dopo ben sei mesi rinchiusi nella casa più spiata d’Italia. Ovviamente il dispiacere per aver dovuto salutare Mariavittoria è stato evidente, ma ora il padre dell’ex gieffino ha rivelato qualcosa in più sulla coppia.

Leggi anche: “Te lo dico io perché Tommaso è uscito”. Grande Fratello, Shaila si apre con Mariavittoria





Grande Fratello, parla il papà di Tommaso: “Cosa mi ha detto su Mariavittoria”

Il papà di Tommaso si è soffermato sull’ex concorrente del Grande Fratello in un’intervista al Corriere di Siena: “È stato un viaggio molto sentimentale. Dopo sei mesi, era forte il desiderio di stare insieme, di toccarci, e questo ha prevalso su tutto”. Appena arrivato a casa, ha potuto dare un abbraccio all’adorata nonna Alba, che gli ha cucinato un risottino di pesce. Poi c’è stato un successivo incontro con tutti i parenti e amici.

Parlando del legame tra il figlio e MaVi, Giacomo Franchi ha esclamato: “È ancora in una bolla e deve somatizzare tutto. L’unica cosa che mi ha confermato è che è innamorato e le vuole bene. Non vedo l’ora di conoscerla. Sarei felicissimo, sono ragazzi, è il loro momento. Poi sarà il tempo a scrivere la loro storia”.

Infine, questo è stato il giudizio del padre su Tommaso: “Sicuramente è cambiato, più maturo, più uomo. In questi sei mesi ho visto mio figlio tutti i giorni e quindi mi sono trovato in una situazione in cui potevo giudicare, riflettere e criticare. Questa esperienza mi ha insegnato a stare più tranquillo, a fidarmi ancora di più, senza giudizi o pregiudizi”.