Crollo nervoso per MaVi, intorno a lei arrivano subito Jessica e Shaila. La puntata del Grande Fratllo di ieri ha messo a dura prova la tenuta mentale di Maria Vittoria. Una puntata cha ha segnato una frattura nella storia tra Helena e Javier. Il pallavolista è convinto che Helena sia ancora molto presa da Lorenzo, tanto da dire: “I tuoi occhi non mentono e questo mi fa venire dei dubbi. Rispetta i miei dubbi, perché è quello che sento: voglio prendere le distanze”.

“Se vuoi parlare con lui o stare con lui, non sentirti limitata dalla mia presenza. Io sono umile e buono, ma non sono stupido”. Se d’amore soffre Helena, sembra soffrire anche MaVi, convinta che Tommaso non meritasse l’eliminazione. “Non capisco perché eliminare Tommaso” dice la dottoressa.





Grande Fratello, MaVi piange pensando a Tommaso

Tommaso era un concorrente meritevole, ma la sfortuna l’ha portato a uscire. Secondo la ballerina, l’idraulico è stato penalizzato dal fatto di aver nascosto una parte di sé stesso. La gente, invece, si affeziona a chi è autentico: lui è sempre stato troppo controllato. Rimasta sola con Jessica, Mariavittoria ammette di non aver apprezzato le dure parole di Shaila.

A proposito di Shaila, ha avuto parole dure per Lorenzo: “Purtroppo non cambierà mai, a 30 anni non si cambia, diventerà un narcisista. Troverà un’altra sottona e andrà avanti così. Io sono troppo forte e perciò mi merito di stare qua, ho subito tanto e ho sempre difeso l’amore. Ho litigato con mezza casa per lui. Litigare con Helena spettava a lui, non a me. Ma non aveva le pall3 per farlo. Andasse a quel paese”.

“Non sfogo col pianto, ma dentro ho una guerra. Ho idealizzato Lorenzo, ci avevo visto del potenziale. Ma non era amore. Chi mi ama mi parla e si mette in discussione e fa un passo indietro rispetto al suo ego. Lui ama le luci. Se si volesse bene avrebbe accolto una donna che lo ama. Non ama se stesso, ama le luci”.