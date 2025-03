I superstiti del Grande Fratello sono stati radunati nelle ultime ore in salone. Gli autori hanno invitato un messaggio incaricando Chiara e Javier di dare la notizia. Javier che sta vivendo momenti difficili nella Casa dopo che, nelle ore scorse, è ufficialmente scoppiata la crisi con Helena. Alla base una incomprensione di fondo che, secondo alcuni, sarebbe frutto delle macchinazioni degli autori. Teoria bislacca ma che sembra avere un certo seguito sui social.

Javier, da parte sua, ha dato la sua versione dei fatti. “Quando tu e Lorenzo avete fatto il gioco della recitazione, anche io ho notato uno sguardo diverso da parte tua” – ha esordito Javier – “Io sento il bisogno di prendere le distanze, lo sai. Fai scherzi con lui e poi non me lo dici perché temi che io possa reagire male. Critichi tanto gli altri, ma forse sei anche tu un po’ confusa. Forse dovresti stare sola per capire meglio cosa vuoi davvero. Mi aspettavo da te atteggiamenti diversi.





Ieri sera, intanto, uno dei concorrenti più amati dell’edizione, Tommaso Franchi, è stato messo alla porta: eliminato al televoto. Fatale, probabilmente, la lite avuta con Zeudi, lanciatissima verso la vittoria finale. Tommaso aveva avuto una reazione di gelosia davanti all’avvicinamento dell’ex Miss Italia a Mavi.

Raccontava: “Prima è uscito un video in cui Zeudi diceva se non sapeva se avvicinarsi a me o a Mavi. Poi è uscita la bomba che a Mavi piacessero le ragazze, ma non è vero. Sotto le coperte mi disse che non voleva alimentare questo fuoco di paglia”. Mariavittoria era intervenuta: “Non nego la possibilità che mi possa piacere una donna, ma non provo attrazione per Zeudi”.

Tommaso, però, era stato irremovibile. In una clip si sente il gieffino dire: “Zeudi è brava a mettersi in mezzo. È una grande giocatrice”. E brava anche a risolvere le prove dentro la Casa. Anche grazie a Zeudi i concorrenti hanno avuto un premio: il comunicato ufficiale ha annunciato che il budget spesa sarà di 160 euro.