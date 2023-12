Sta facendo rumore la decisione presa da Alfonso Signorini nelle ultime ore, relativa a Sara Ricci. Dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello, che lei pensava di non dover vivere perché riteneva di essere amata dal pubblico, tutti si sono accorti di qualcosa di insolito che sicuramente farà discutere ancora per giorni. Tra l’altro lei nelle scorse ore ha polemizzato e ironizzato con gli altri gieffini.

Dopo che Sara Ricci è stata estromessa dal Grande Fratello, ha voluto fare un video con una sua amica che è stato successivamente rimosso dall’attrice. Ma gli utenti lo hanno registrato e poi diffuso sul social network X. Lei ha quindi detto: “Il 97% del pubblico ama le persone volgari, prepotenti e ignoranti. Mi sono laureata con 110 e lode, mi sono tutto guadagnata da sola”.

Sara Ricci, cosa è successo dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello

Dunque, Sara Ricci dopo l’esclusione dal Grande Fratello ha poi aggiunto ancora: “Non devo ringraziare nessuno e quindi questa cosa dà fastidio. Uno deve essere ignorante e violento”. Laura Tirassa, sua amica, ha voluto dirle: “Se tu sei qui a Milano a qualcuno ha dato fastidio”. Ma ora è stato il settimanale Chi a rendersi protagonista di un gesto sorprendente.

Nella copertina dedicata da Chi al Grande Fratello Sara è stata oscurata, quindi non è stata inserita nella foto. Eppure inizialmente lei si era prestata agli scatti, ma successivamente è stata tagliata. Forse perché è stata eliminata tramite televoto, ma c’è invece chi ritiene che possa essere stata una scelta ben precisa di Signorini, che non la vedeva più di buon occhio dopo le polemiche sulle sue dichiarazioni.

Il settimanale ha raccontato di questa foto di gruppo dicendo che è stato “radunato per una cover speciale il conduttore Alfonso Signorini, l’opinionista Cesara Buonamici, Rebecca Staffelli e tutti gli inquilini del reality più popolare della tv per raccogliere confessioni ed emozioni sotto l’albero e fare il punto sulle relazioni (e le rivalità) che sono nate in questi mesi”.