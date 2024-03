Al Grande Fratello Greta ha deciso di parlare nuovamente in maniera dettagliata di Mirko e Perla. Una volta per tutte ha voluto raccontare la sua verità, dopo essere stata interpellata da Sergio. I due si trovavano in piscina e lei ha esordito così nel racconto: “Quest’estate è vero che mi sono cercata questa nomea perché esiste un programma. Però esiste la tentatrice che tenta e poi esiste Greta”.

Infatti, in maniera alquanto sorprendente ha spiegato nelle scorse ore al Grande Fratello di aver fatto qualcosa di insolito. Greta, soffermandosi su Mirko e Perla, ha rivelato quali siano sempre state le sue reali intenzioni. Ha quindi detto che la gente da fuori ha interpretato praticamente in malo modo il suo comportamento, ma la sua idea è stata sempre differente.

Grande Fratello, Greta parla di Mirko e Perla: cosa ha svelato

Ma dai telespettatori del Grande Fratello è stata accusata di aver mentito, dopo che ha detto queste parole in risposta alla frase di Sergio: “Ma tu non sei venuta qua perché volevi bene a Mirko, ma perché volevi riprendertelo”. E la Rossetti: “Noo, non sai la storia. Luglio lo abbiamo vissuto io e lui, è vero, vedevo che c’era un sentimento con Perla e cercavo di farglielo capire non perché volevo togliermelo da davanti ma perché gli volevo bene, mi ero affezionata a lui”.

E ancora Greta: “Sai come passavo fuori? Come quella che voleva liberarsi di Mirko e voleva trovare una scusa. Credevo davvero nel loro amore, lo vedevo veramente, per quanto ero convinta che lui amasse lei fin quando non lo ammetteva stavo con lui“. E sono partiti gli attacchi degli utenti sui social: “Sta raccontando che a Temptation non era lì per fare la tentatrice, ma per spingere Mirko verso Perla perché voleva bene a Mirko”.

E ancora tra gli internauti c’è chi ha scritto: “Lei era a Temptation per non far lasciare Mirko e Perla? Tra lei e Anita si contendono la corona per la più bugiarda. Fate vedere questa clip a Perla, basta prendere in giro le persone”. Ed è anche stata descritta come “ridicola”.