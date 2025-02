“Mi ha messo all’erta…”. Ieri sera, nella casa del Grande Fratello, Chiara Cainelli ha ricevuto una visita a sorpresa dal suo fidanzato Alfonso D’Apice. Lui, fresco di eliminazione, è tornato nella Casa per salutare i suoi ex coinquilini e per dare un messaggio alla sua compagna. Alfonso è apparso nella Superled, suscitando lo stupore di tutti. Prima ha avuto un chiarimento a distanza con Mariavittoria Minghetti, con la quale c’era stata una lite in diretta. Poi ha potuto riabbracciare la sua “Chiaretta”, con al quale è nata una storia proprio all’interno del reality show di Canale 5.

Tra un bacio e un abbraccio, Alfonso e Chiara hanno avuto il tempo anche di scambiarsi alcune battute. Il regolamento del Grande Fratello vieta in maniera categorica che dall’esterno trapelino informazioni, ma parlando a bassa voce, Alfonso è riuscito comunque a fare alcune rivelazioni alla sua ragazza e a darle un consiglio. Una volta terminato l’incontro, Chiara è tornata in salone e, durante una pausa pubblicitaria, ha svelato a Zeudi Di Palma il contenuto della conversazione “segreta” con Alfonso.

“Me l’ha detto Alfonso”. Grande Fratello, Chiara sconvolta da quello che ha sentito

“Cosa ti ha detto Alfonso?”, ha chiesto subito l’amica, incuriosita. E Chiara non si è trattenuta. “Mi fa: fidati di tutto quello che abbiamo detto sempre, solo che abbiamo sbagliato i modi. Mi ha messo all’erta. Che qui sono falsi…”. In sostanza, Alfonso avrebbe dato alcune indicazioni alla sua fidanzata su quale atteggiamento tenere all’interno del Grande Fratello per non rischiare di uscire. Secondo molti infatti Alfonso sarebbe stato eliminato dal pubblico proprio a causa dell’arroganza messa in mostra negli ultimi tempi. E anche Chiara è stata ‘accusata’ dai concorrenti loro avversari (Iago, Stefania, Helena) di avere atteggiamenti simili.

Nonostante i due avessero parlato piano, già durante il collegamento in Superled si era sentito tutto: “Mi manchi una cifra – aveva detto Alfonso –. Non te l’ho detto dentro la casa, perché l’ho capito fuori: ti amo. Le nostre idee sono giuste, continua per la tua strada e non ti fidare. Vai più avanti possibile. Mi raccomando le parole, non avere il mio atteggiamento. Mi raccomando, educata, come siamo…”.

CHIARA TU E IL TUO ALFONSO NON AVETE CAPITO PROPRIO NIENTE AHAHAHAH #GrandeFratello pic.twitter.com/lG9nMXmyTL — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) February 20, 2025

A quel punto è intervenuto Alfonso Signorini ha voluto capire cosa il giovane stesse dicendo a Chiara: “Le stai facendo il lavaggio del cervello?”. E D’Apice ha risposto: “Le sto facendo capire che magari io ho fatto un piccolo errore, dettato dalla pressione in casa. Continuo a confermare che le mie idee erano giuste, ma lo dovevo fare a 50 all’ora, invece sono andato troppo forte. A Chiara dico, fallo pure tu, ma senza andare a 300, ma a 50”. Chiara saprà fare tesoro dei consigli del suo fidanzato?