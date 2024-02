Al Grande Fratello sono ore difficili dopo lo spavento per il malore di Giuseppe Garibaldi. Nella serata di venerdì il bidello calabrese si è improvvisamente sentito male con Anita Olivieri che ha iniziato a gridare chiedendo agli altri di avvisare gli autori e chiedere aiuto. “Raga dai chiamate subito il GF. Dovete chiamare il GF“. Poco dopo davanti la casa è arrivata un’ambulanza e pare che il bidello calabrese sia stato visitato immediatamente.

Per circa mezz’ora su Mediaset Extra e sul sito del Grande Fratello è andata in onda un’inquadratura ferma sulla piscina ma con il suono dell’ambulanza in sottofondo. Ovviamente il collaboratore scolastico, per sottoporsi ad accertamenti più approfonditi, ha lasciato momentaneamente la casa di Cinecittà e a quanto si è appreso è stato ricoverato all’ospedale romano di Tor Vergata.

GF, il comunicato ufficiale dopo il malore di Garibaldi

Nelle ore successive al malore, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del Grande Fratello che sono arrivate solo ora, i social sono stati invasi di indiscrezioni di ogni tipo, oltre che da commenti di apprensione per la salute di Giuseppe Garibaldi.

Tutti, anche gli stessi concorrenti, preoccupati ma ora, finalmente, è arrivata una nota ufficiale da parte della produzione. Il Grande Fratello ha rotto il silenzio a seguito del malore di Giuseppe Garibaldi, dando alcune prime informazioni. E, da quanto si legge, sta bene e a breve farà finalmente ritorno in casa.

“Giuseppe Garibaldi, in seguito a un leggero malore, è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà appena possibile”, è il testo esatto del post che è apparso su tutte le piattaforme social del programma. Non resta dunque che aspettare il suo ritorno nella casa.