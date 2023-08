Temptation Island è finito e ieri sera sono andate in onda anche le scene del ”mese dopo”. Se le coppie che hanno partecipato al viaggio nei sentimenti Giuseppe e Gabriela, Mirko e Perla, Ale e Federco, Manu e Isabella, Daniele e Veronica e Alessia e Davide. Nessuna delle coppie è arrivata al falò finale dopo 21 giorni, ma tutti hanno chiesto falò di confronto anticipati.

Per questo motivo il reality show si è concluso in anticipo e dunque non abbiamo potuto vedere i weekend tra i fidanzati e i single. La prima coppia che in questa edizione di Temptation Island 2023 a lasciare il gioco è stata quella di Manu e Isabella e solo qualche giorno dopo è toccato a un’altra coppia, forse quella più chiacchierata di questa edizione di Temptation Island, quella formata da Giuseppe e Gabriela.

Temptation Island, Gabriella e Giuseppe un mese dopo

Giuseppe e Gabriela hanno lasciato i rispettivi villaggi da single. Gabriela si è baciata con il single Fouad e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il suo fidanzato ha chiesto il falò. Al falò di confronto i due si sono duramente scontati tanto che Filippo li ha più volte invitati alla calma. I due dopo essersi confronti hanno deciso di lasciare Temptaion Island da soli e chiudere la relazione che andava avanti da sette anni.

Poi era arrivato il colpo di scena. Giuseppe e Gabriella sono tornati insieme nonostante tutti i problemi di coppia. Ieri è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island un mese dopo. Cosa è successo ai due fidanzati? Il loro amore procede a gonfie vele e la coppia si è raccontata davanti alle telecamere di Filippo Bisciglia.

“Io sono cambiata, sono più sicura di me, lui mi sta dando più libertà, ma Giuseppe deve essere un valore aggiunto a me stessa, io devo stare bene”, ha detto Gabriella durante l’incontro con il fidanzato Giuseppe e Filippo Bisciglia.“Io rimango sempre con i piedi per terra, perché non sono stupida. Però gli sto dando la possibilità di farmi vedere che può cambiare. Siamo più tranquilli. Io ho capito di avere un valore, Giuseppe deve essere un valore aggiunto”, ha detto quindi la fidanzata. “Ci è servito molto stare qui. Progetti futuri? Fra due anni voglio creare un futuro con lei e fare una famiglia”, ha detto invece Giuseppe.